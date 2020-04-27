Экономика

13:35 27.04.2020

Кабмин в среду рассмотрит вопрос о возобновлении работы более 280 продрынков - премьер

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Кабмин в среду рассмотрит вопрос о возобновлении работы более 280 продрынков - премьер

Кабинет министров на заседании в среду рассмотрит вопрос о возобновлении работы более 280 продовольственных рынков по всей Украине, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Это стало возможным благодаря тому, что Минздрав и Минэкономики разработали четкие критерии работы и алгоритм контроля. Речь идет об открытии более чем 280 продовольственных рынков по всей территории Украины, которые смогут функционировать с соблюдением жестких санитарных норм", - написал премьер в своем "Телеграм-канале" в понедельник.

Он заметил, что данный перечень может быть расширен, в случае если и другие рынки смогут обеспечить надлежащие условия работы.

"За нарушение требований будет установлена ответственность, вплоть до закрытия рынков на определенный период", - отметил Шмыгаль.

Теги: #шмыгаль #карантин #рынки #кабмин
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