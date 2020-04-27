Fitch подтвердило рейтинг "Нафтогаза" на уровне "B", ухудшил прогноз на "стабильный" вслед за суверенным

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) НАК "Нафтогаз Украины" на уровне "B" и ухудшило прогноз по нему с "позитивного" на "стабильный", говорится в сообщении агентства.

Пересмотр прогноза по компании следует за пересмотром суверенного рейтинга Украины, что соответствует критериям рейтингования правительственных организаций, отмечается в сообщении.