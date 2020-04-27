Экономика

10:48 27.04.2020

Шмыгаль: Кабмин поддерживает создание ВСК по проверке злоупотреблений на таможне и в налоговой и подбирает команды для изменений в ведомствах

2 мин читать
Шмыгаль: Кабмин поддерживает создание ВСК по проверке злоупотреблений на таможне и в налоговой и подбирает команды для изменений в ведомствах

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призывает правоохранителей расследовать информацию о возможных махинациях в таможенной и налоговой сферах, а также отмечает, что увольнение глав Таможенной и Налоговой служб связано с плохими показателями поступлений средств в государственный бюджет.

"Правительство приняло такие меры (увольнение глав ведомств – ИФ), поскольку работа таможни и налоговой - это, прежде всего, вопросы экономической безопасности страны. Здесь не может быть никаких оправданий. Бюджет-2019 показал один из худших показателей по поступлениям за последние годы. Мы видим, что ситуация в 2020 году не улучшилась, и не только из-за коронакризиса", - написал Шмыгаль на своей странице в Facebook в понедельник.

Премьер подчеркнул, что "ситуация требует комплексного подхода, а не просто увольнения топ-чиновников". "Сама по себе замена руководства мало что меняет. Нужно более решительно внедрять институциональные изменения. Сейчас Кабинет министров находится в процессе подбора эффективных команд, которые смогут реализовывать эту работу в сложнейшее время", - расскзаал глава правительства.

По его словам, Кабмин также поддерживает создание парламентом временной следственной комиссии по проверке информации о возможных злоупотреблениях в налоговой и на таможне за последние годы. "Это и есть реальный "аудит государства", который мы готовы проводить вместе с народными депутатами. В то же время, я призываю правоохранительные органы прозрачно провести расследование информации о возможных махинациях в таможенной и налоговой сферах. И поставить точку в этом вопросе", - написал Шмыгаль.

Как сообщалось, Кабмин 24 апреля уволил с должности руководителей Государственной таможенной службы Максима Нефьодова и его заместителей, а также главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова. Врио главы Гостаможни назначен руководитель одного из департаментов Игорь Муратов, врио налоговой - замглавы службы Михаил Титарчук.

В тот же день правительство разрешило назначение главы и заместителя главы Государственной налоговой службы путем заключения контракта о прохождении государственной службы. Согласно распоряжениям от 24 апреля, правительство согласилось с предложением министра финансов Марченко о необходимости назначения на вакантные должности главы и заместителя главы Госналоговой службы путем заключения контракта о прохождении государственной службы. Правительство также определило первого заместителя министра финансов Дениса Улютина уполномоченным лицом для проведения собеседования в установленном порядке.

Теги: #таможня #гнсу #кадры #кабмин #шмыгаль
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:37 27.04.2020
При назначении глав Гостаможни и Госналоговой службы важно придерживаться честных, конкурентных процедур - совместное заявление США и ЕС

При назначении глав Гостаможни и Госналоговой службы важно придерживаться честных, конкурентных процедур - совместное заявление США и ЕС

10:26 27.04.2020
Правительство Украины назначит новых глав таможни и налоговой по упрощенной процедуре - глава Минфина

Правительство Украины назначит новых глав таможни и налоговой по упрощенной процедуре - глава Минфина

10:05 27.04.2020
Глава Минфина Марченко видит основания для расследования действий экс-глав таможни и налоговой

Глава Минфина Марченко видит основания для расследования действий экс-глав таможни и налоговой

09:56 27.04.2020
Кабмин принял постановление об оплате медучреждениям услуг по лечению COVID-19 – Мовчан

Кабмин принял постановление об оплате медучреждениям услуг по лечению COVID-19 – Мовчан

14:43 26.04.2020
Кабмин разрешил назначение главы и замглавы Госналоговой на контрактной основе

Кабмин разрешил назначение главы и замглавы Госналоговой на контрактной основе

13:28 26.04.2020
Зеленский и Шмыгаль почтили память ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Зеленский и Шмыгаль почтили память ликвидаторов аварии на ЧАЭС

16:36 25.04.2020
В Украине запустят экспериментальный проект по оформлению статуса безработного через портал "Дия"

В Украине запустят экспериментальный проект по оформлению статуса безработного через портал "Дия"

12:20 25.04.2020
Кабмин выделил более 26 млн грн на перенос водопровода "Горное - Дрогобич" во Львовской области

Кабмин выделил более 26 млн грн на перенос водопровода "Горное - Дрогобич" во Львовской области

11:57 25.04.2020
Сложившиеся в период карантина стандарты социального поведения должны соблюдаться и после его завершения – премьер-министр Украины

Сложившиеся в период карантина стандарты социального поведения должны соблюдаться и после его завершения – премьер-министр Украины

11:36 25.04.2020
Правительство Украины создало межведомственную рабочую группу по противодействию COVID-19

Правительство Украины создало межведомственную рабочую группу по противодействию COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство Украины назначит новых глав таможни и налоговой по упрощенной процедуре - глава Минфина

Глава Минфина Марченко видит основания для расследования действий экс-глав таможни и налоговой

Спецпошлины в 65% на импорт росийского угля за некоторыми исключениями вступают в силу с 1 мая – постановление

Глава Минфина Украины заявил о рестарте налоговой и таможни и потере доверия к уволенным руководителям

Кабмин продлил спецобязательства "Нафтогаза" по поставке газа тепловикам на один год, остальным потребителям – на три месяца

ПОСЛЕДНЕЕ

Дубилет планирует запустить фонд ранних инвестиций, приглашает украинских предпринимателей к сотрудничеству

Цена нефти во второй половине 2020г достигнет $40 за баррель - ОПЕК

Спецпошлины в 65% на импорт росийского угля за некоторыми исключениями вступают в силу с 1 мая – постановление

Трамп не исключил дальнейшего сокращения добычи нефти Саудовской Аравией и Россией

Нефть дешевеет из-за опасений по поводу хранилищ, Brent торгуется у $21 за баррель

Беларусь воспользовалась низкими ценами на нефть и почти полностью загрузила свои НПЗ

Глава Минфина Украины заявил о рестарте налоговой и таможни и потере доверия к уволенным руководителям

Кабмин продлил спецобязательства "Нафтогаза" по поставке газа тепловикам на один год, остальным потребителям – на три месяца

Кабмин выделил средства на погашение долга НОТУ перед EuroNews

Кабмин утвердил тарифы на лечение больных COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА