Шмыгаль: Кабмин поддерживает создание ВСК по проверке злоупотреблений на таможне и в налоговой и подбирает команды для изменений в ведомствах

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призывает правоохранителей расследовать информацию о возможных махинациях в таможенной и налоговой сферах, а также отмечает, что увольнение глав Таможенной и Налоговой служб связано с плохими показателями поступлений средств в государственный бюджет.

"Правительство приняло такие меры (увольнение глав ведомств – ИФ), поскольку работа таможни и налоговой - это, прежде всего, вопросы экономической безопасности страны. Здесь не может быть никаких оправданий. Бюджет-2019 показал один из худших показателей по поступлениям за последние годы. Мы видим, что ситуация в 2020 году не улучшилась, и не только из-за коронакризиса", - написал Шмыгаль на своей странице в Facebook в понедельник.

Премьер подчеркнул, что "ситуация требует комплексного подхода, а не просто увольнения топ-чиновников". "Сама по себе замена руководства мало что меняет. Нужно более решительно внедрять институциональные изменения. Сейчас Кабинет министров находится в процессе подбора эффективных команд, которые смогут реализовывать эту работу в сложнейшее время", - расскзаал глава правительства.

По его словам, Кабмин также поддерживает создание парламентом временной следственной комиссии по проверке информации о возможных злоупотреблениях в налоговой и на таможне за последние годы. "Это и есть реальный "аудит государства", который мы готовы проводить вместе с народными депутатами. В то же время, я призываю правоохранительные органы прозрачно провести расследование информации о возможных махинациях в таможенной и налоговой сферах. И поставить точку в этом вопросе", - написал Шмыгаль.

Как сообщалось, Кабмин 24 апреля уволил с должности руководителей Государственной таможенной службы Максима Нефьодова и его заместителей, а также главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова. Врио главы Гостаможни назначен руководитель одного из департаментов Игорь Муратов, врио налоговой - замглавы службы Михаил Титарчук.

В тот же день правительство разрешило назначение главы и заместителя главы Государственной налоговой службы путем заключения контракта о прохождении государственной службы. Согласно распоряжениям от 24 апреля, правительство согласилось с предложением министра финансов Марченко о необходимости назначения на вакантные должности главы и заместителя главы Госналоговой службы путем заключения контракта о прохождении государственной службы. Правительство также определило первого заместителя министра финансов Дениса Улютина уполномоченным лицом для проведения собеседования в установленном порядке.