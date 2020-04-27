Экономика

10:05 27.04.2020

Глава Минфина Марченко видит основания для расследования действий экс-глав таможни и налоговой

1 мин читать
Глава Минфина Марченко видит основания для расследования действий экс-глав таможни и налоговой

 Министр финансов Сергей Марченко видит основания для расследования правоохранителями деятельности уволенных в пятницу, 24 апреля, главы Государственной таможенной службы Максима Нефьодова и главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова, сообщил он в интервью агентству "Интеракс-Украина".

"...Есть достаточные основания для расследования их деятельности правоохранительными органами", - сказал глава Минфина.

Говоря о таких основаниях в отношении экс-главы Госналоговой, Марченко сообщил о жалобах со стороны бизнеса на задержки с автоматическим возмещением НДС, безосновательное блокирование налоговых накладных.

"С таким подходом люди просто теряют свой бизнес. И это вместо того, чтобы в такой сложный период помочь ему выжить", - сказал министр.

"На таможне зафиксированы нарушения при таможенном оформлении товаров - это касается и определения таможенной стоимости, и несоблюдения сроков таможенного оформления. До сих пор не запущена система автоматических сканеров на пунктах пропуска. Ну и, конечно, контрабанда никуда не исчезла", - добавил он.


 Полный текст интервью будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #таможня #марченко #налоговая #минфин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:27 27.04.2020
Министр финансов Сергей Марченко: "Есть достаточные основания для расследования деятельности экс-глав таможни и налоговой правоохранителями"

Министр финансов Сергей Марченко: "Есть достаточные основания для расследования деятельности экс-глав таможни и налоговой правоохранителями"

10:48 27.04.2020
Шмыгаль: Кабмин поддерживает создание ВСК по проверке злоупотреблений на таможне и в налоговой и подбирает команды для изменений в ведомствах

Шмыгаль: Кабмин поддерживает создание ВСК по проверке злоупотреблений на таможне и в налоговой и подбирает команды для изменений в ведомствах

10:26 27.04.2020
Правительство Украины назначит новых глав таможни и налоговой по упрощенной процедуре - глава Минфина

Правительство Украины назначит новых глав таможни и налоговой по упрощенной процедуре - глава Минфина

14:43 26.04.2020
Кабмин разрешил назначение главы и замглавы Госналоговой на контрактной основе

Кабмин разрешил назначение главы и замглавы Госналоговой на контрактной основе

21:34 24.04.2020
Увольнение главы Гостаможни является продолжением «зачистки» антикоррупционеров из правительства – Гончарук

Увольнение главы Гостаможни является продолжением «зачистки» антикоррупционеров из правительства – Гончарук

21:13 24.04.2020
Глава Минфина Украины заявил о рестарте налоговой и таможни и потере доверия к уволенным руководителям

Глава Минфина Украины заявил о рестарте налоговой и таможни и потере доверия к уволенным руководителям

18:39 24.04.2020
Нерезиденты смогут вносить наличную инвалюту на счета таможенных органов в качестве залога – НБУ

Нерезиденты смогут вносить наличную инвалюту на счета таможенных органов в качестве залога – НБУ

17:43 24.04.2020
Министр финансов теперь будет управляющим от Украины в Совете управляющих Всемирного банка

Министр финансов теперь будет управляющим от Украины в Совете управляющих Всемирного банка

17:10 22.04.2020
Уманский в качестве советника главы Офиса президента будет разбираться со схемами на таможне и в налоговой – Ермак

Уманский в качестве советника главы Офиса президента будет разбираться со схемами на таможне и в налоговой – Ермак

14:03 22.04.2020
Минфин ожидает в госбюджет-2020 95% чистой прибыли "Нафтогаза" и 75% ПриватБанка

Минфин ожидает в госбюджет-2020 95% чистой прибыли "Нафтогаза" и 75% ПриватБанка

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Шмыгаль: Кабмин поддерживает создание ВСК по проверке злоупотреблений на таможне и в налоговой и подбирает команды для изменений в ведомствах

Правительство Украины назначит новых глав таможни и налоговой по упрощенной процедуре - глава Минфина

Спецпошлины в 65% на импорт росийского угля за некоторыми исключениями вступают в силу с 1 мая – постановление

Глава Минфина Украины заявил о рестарте налоговой и таможни и потере доверия к уволенным руководителям

Кабмин продлил спецобязательства "Нафтогаза" по поставке газа тепловикам на один год, остальным потребителям – на три месяца

ПОСЛЕДНЕЕ

Дубилет планирует запустить фонд ранних инвестиций, приглашает украинских предпринимателей к сотрудничеству

Цена нефти во второй половине 2020г достигнет $40 за баррель - ОПЕК

Спецпошлины в 65% на импорт росийского угля за некоторыми исключениями вступают в силу с 1 мая – постановление

Трамп не исключил дальнейшего сокращения добычи нефти Саудовской Аравией и Россией

Нефть дешевеет из-за опасений по поводу хранилищ, Brent торгуется у $21 за баррель

Беларусь воспользовалась низкими ценами на нефть и почти полностью загрузила свои НПЗ

Кабмин продлил спецобязательства "Нафтогаза" по поставке газа тепловикам на один год, остальным потребителям – на три месяца

Кабмин выделил средства на погашение долга НОТУ перед EuroNews

Кабмин утвердил тарифы на лечение больных COVID-19

Кабмин создал Антикризисный энергетический штаб во главе с премьер-министром

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА