Экономика

09:23 27.04.2020

Трамп не исключил дальнейшего сокращения добычи нефти Саудовской Аравией и Россией

1 мин читать
Трамп не исключил дальнейшего сокращения добычи нефти Саудовской Аравией и Россией

Президент США Дональд Трамп в пятницу предположил, что Россия и Саудовская Аравия продолжат сокращение добычи нефти.

"Вполне возможно, что они и дальше будут сокращать (добычу - ИФ). И я думаю, что это будет естественным на данном этапе", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистки в Белом доме, будут ли Россия и Саудовская Аравия, по его мнению, и дальше сокращать добычу нефти.

"Они говорят, что сокращают на 10 млн б/c, но я думаю, что на самом деле это 15 млн б/c. Я даже слышал версию о 20 млн б/c", - отметил президент США,

Теги: #сша #трамп #нефть
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:43 27.04.2020
США могут запретить работу на своей территории трех китайских телекоммуникационных компаний

США могут запретить работу на своей территории трех китайских телекоммуникационных компаний

09:12 27.04.2020
Нефть дешевеет из-за опасений по поводу хранилищ, Brent торгуется у $21 за баррель

Нефть дешевеет из-за опасений по поводу хранилищ, Brent торгуется у $21 за баррель

02:03 27.04.2020
Трамп опроверг сообщения о возможной отставке главы Минздрава США

Трамп опроверг сообщения о возможной отставке главы Минздрава США

23:51 26.04.2020
Трамп и Макрон надеются на скорое совещание постоянных членов СБ ООН по теме коронавируса

Трамп и Макрон надеются на скорое совещание постоянных членов СБ ООН по теме коронавируса

19:56 26.04.2020
В Грузии проведена совместная с США спецоперация по задержанию болгарских наркоторговцев, изъято до 40 кг героина

В Грузии проведена совместная с США спецоперация по задержанию болгарских наркоторговцев, изъято до 40 кг героина

17:52 26.04.2020
Беларусь воспользовалась низкими ценами на нефть и почти полностью загрузила свои НПЗ

Беларусь воспользовалась низкими ценами на нефть и почти полностью загрузила свои НПЗ

15:45 26.04.2020
В Пентагоне тестируют на коронавирус задействованных на ключевых направлениях военных

В Пентагоне тестируют на коронавирус задействованных на ключевых направлениях военных

13:42 26.04.2020
Пентагон направил медбригаду на помощь эсминцу, на котором произошла вспышка коронавируса

Пентагон направил медбригаду на помощь эсминцу, на котором произошла вспышка коронавируса

07:44 26.04.2020
Трамп рассматривает возможность смены министра здравоохранения

Трамп рассматривает возможность смены министра здравоохранения

15:32 25.04.2020
Почти четверть всех жертв коронавируса в мире приходится на США

Почти четверть всех жертв коронавируса в мире приходится на США

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Спецпошлины в 65% на импорт росийского угля за некоторыми исключениями вступают в силу с 1 мая – постановление

Глава Минфина Украины заявил о рестарте налоговой и таможни и потере доверия к уволенным руководителям

Кабмин продлил спецобязательства "Нафтогаза" по поставке газа тепловикам на один год, остальным потребителям – на три месяца

Кабмин создал Антикризисный энергетический штаб во главе с премьер-министром

Кабмин утвердил норматив отчисления части прибыли госпредприятий на уровне 50%, ПриватБанк - 75%, Нафтогаз - 95% - нардеп

ПОСЛЕДНЕЕ

Спецпошлины в 65% на импорт росийского угля за некоторыми исключениями вступают в силу с 1 мая – постановление

Глава Минфина Украины заявил о рестарте налоговой и таможни и потере доверия к уволенным руководителям

Кабмин продлил спецобязательства "Нафтогаза" по поставке газа тепловикам на один год, остальным потребителям – на три месяца

Кабмин выделил средства на погашение долга НОТУ перед EuroNews

Кабмин утвердил тарифы на лечение больных COVID-19

Кабмин создал Антикризисный энергетический штаб во главе с премьер-министром

Кабмин утвердил норматив отчисления части прибыли госпредприятий на уровне 50%, ПриватБанк - 75%, Нафтогаз - 95% - нардеп

"Нафтогаз" рассчитывает получить разрешение на создание таможенного склада для хранения избытков добываемой в мире нефти – Коболев

ФГВФЛ зарегистрировал ликвидацию Укрбизнесбанка как юрлица и завершил выплату гарантированного возмещения его вкладчикам

Lozova Machinery начинает серийный выпуск опрыскивателей в партнерстве с английской Landquip

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА