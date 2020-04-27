Экономика

09:12 27.04.2020

Нефть дешевеет из-за опасений по поводу хранилищ, Brent торгуется у $21 за баррель

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Нефть дешевеет из-за опасений по поводу хранилищ, Brent торгуется у $21 за баррель

Нефть дешевеет на опасениях инвесторов, что сохраняющийся избыток предложения приведет к исчерпанию мощностей для хранения сырья и вызовет новый обвал цен на фьючерсы, как это уже произошло неделю назад.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:15 КВ составляет $21,10 за баррель, что на 1,6% ($0,34) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 8% ($1,37) - до $15,57 за баррель.

В ходе торгов снижение WTI достигало в понедельник 10% после 4 дней роста.

Между тем Saudi Aramco начала сокращать добычу, с опережением выполняя договоренности о совместном снижении с 1 мая производства 23 странами ОПЕК+, сообщило агентство Bloomberg.

О намерении досрочно начать выполнять соглашение, которое должно снизить нынешний дисбаланс между спросом и предложением на рынке, заявили Кувейт, Алжир, Нигерия.

В США аналитики IHS Markit Ltd. оценивают объем добычи, находящейся под угрозой остановки из-за низких цен, в 1,75 млн баррелей в сутки.

Производство нефти в мире составляет около 100 млн баррелей в сутки, в то же время спрос на нее в условиях, когда 2/3 населения Земли находится в изоляции, может упасть до 70 млн.

Хранилища нефти в мире уже заполнены на 65%, сказал агентству Bloomberg аналитик Kayrros Энтони Халф. По его оценке, из-за перепроизводства еженедельно в хранилища поступает 50 млн баррелей нефти, и такими темпами все свободное пространство для ее хранения будет исчерпано в мире к июню.

Объем нефти, которая находится на танкерах в море, вырос с 1 марта на 76% - до 153 млн баррелей, свидетельствуют данные аналитической фирмы Kpler. Это соответствует объему добычи нефти в мире за 1,5 дня.

Теги: #цены #нефть
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