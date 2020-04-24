Глава Минфина Украины заявил о рестарте налоговой и таможни и потере доверия к уволенным руководителям

Глава Министерства финансов Сергей Марченко заявляет о рестарте Государственной таможенной службы и Госналоговой и потере доверия к уволенным руководителям Максиму Нефьодову и Сергею Верланову.

"В обществе давно существует критическая масса нереализованных надежд относительно деятельности таможни и налоговой. Даже в докризисное время руководство этих служб оказалось неспособным выполнять возложенные на них задачи. В современных условиях их пребывание на должностях было риском обеспечения финансовой безопасности. Они потеряли доверие людей и должны уйти", - цитирует пресс-служба Минфина министра в "Фейсбуке" в пятницу.

Врио главы Гостаможни назначен руководителей одного из департаментов Игорь Муратов, а врио налоговой - замглавы службы Михаил Титарчук.

"Параллельно мы готовим институциональные изменения в обоих ведомствах. Формируем новые управленческие команды. Определяем внутренние структуры и функционал. Речь идет о рестарт обеих служб. Прозрачность - лучший аргумент против коррупции и теневых схем ", - добавил Марченко.