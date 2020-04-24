Кабмин выделил средства на погашение долга НОТУ перед EuroNews

Кабинет министров Украины принял решение о выделении средств на погашение долга Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) перед EuroNews, что позволит разблокировать ее счета, сообщил народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Кабмин внес изменения в свое постановление, что позволит Национальной общественной телерадиокомпании оплатить долг перед Евроньюс в размере 10,6 млн евро. Вследствие этого долга сейчас счета НОТУ арестованы", - написал Гончаренко в своем Телеграм-канале по итогам заседания правительства в пятницу, 24 апреля.

Как сообщалось, утром 28 февраля пресс-служба Общественного вещателя сообщила, что постановлениями Отдела принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины от 18 и 20 февраля был наложен арест на средства, имеющиеся на счетах "UA "Суспильне", что уже привело к блокированию подготовки ряда проектов и вскоре приведет к полной остановке деятельности ТРК.

"Сейчас арест счетов уже сделал невозможным подготовку к трансляции Олимпиады-2020, блокирует обеспечение участия Украины в Евровидении-2020, остановил запуск новых проектов "Суспильного", в частности запуск новой Общественной студии в эфире телеканала "UA: Перший". В ближайшее время арест также приведет к полной остановке деятельности телерадиокомпании, ведь заблокирована возможность осуществлять необходимые расходы для работы национальных телеканалов вещателя ("UA: Перший", "UA Культура"), всех региональных каналов "Суспильного", диджитал-платформ и трех каналов радио ("UA: Украинское радио", "UA Радио Проминь" и "UA: Радио Культура"), - говорится в заявлении, обнародованном на сайте вещателя.

Согласно информации, 18 февраля текущего года Министерство юстиции Украины открыло исполнительное производство по взысканию с "Суспильного" долга в сумме 10 млн 591 тыс. 224 евро 48 центов и 73 тыс. 80 грн судебного сбора в пользу акционерного общества "Евроньюс".

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Евгения Кравчук заявляла, что если найти средства и погасить долг, то в Кабмин вернулись бы EUR 15 млн гарантийных средств правительства, которые EuroNews заблокировал 3 года назад в Швейцарии, а в противном случае НОТУ прекратит свое существование.