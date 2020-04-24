Экономика

20:22 24.04.2020

Кабмин выделил средства на погашение долга НОТУ перед EuroNews

2 мин читать
Кабмин выделил средства на погашение долга НОТУ перед EuroNews

Кабинет министров Украины принял решение о выделении средств на погашение долга Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) перед EuroNews, что позволит разблокировать ее счета, сообщил народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Кабмин внес изменения в свое постановление, что позволит Национальной общественной телерадиокомпании оплатить долг перед Евроньюс в размере 10,6 млн евро. Вследствие этого долга сейчас счета НОТУ арестованы", - написал Гончаренко в своем Телеграм-канале по итогам заседания правительства в пятницу, 24 апреля.

Как сообщалось, утром 28 февраля пресс-служба Общественного вещателя сообщила, что постановлениями Отдела принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины от 18 и 20 февраля был наложен арест на средства, имеющиеся на счетах "UA "Суспильне", что уже привело к блокированию подготовки ряда проектов и вскоре приведет к полной остановке деятельности ТРК.

"Сейчас арест счетов уже сделал невозможным подготовку к трансляции Олимпиады-2020, блокирует обеспечение участия Украины в Евровидении-2020, остановил запуск новых проектов "Суспильного", в частности запуск новой Общественной студии в эфире телеканала "UA: Перший". В ближайшее время арест также приведет к полной остановке деятельности телерадиокомпании, ведь заблокирована возможность осуществлять необходимые расходы для работы национальных телеканалов вещателя ("UA: Перший", "UA Культура"), всех региональных каналов "Суспильного", диджитал-платформ и трех каналов радио ("UA: Украинское радио", "UA Радио Проминь" и "UA: Радио Культура"), - говорится в заявлении, обнародованном на сайте вещателя.

Согласно информации, 18 февраля текущего года Министерство юстиции Украины открыло исполнительное производство по взысканию с "Суспильного" долга в сумме 10 млн 591 тыс. 224 евро 48 центов и 73 тыс. 80 грн судебного сбора в пользу акционерного общества "Евроньюс".

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Евгения Кравчук заявляла, что если найти средства и погасить долг, то в Кабмин вернулись бы EUR 15 млн гарантийных средств правительства, которые EuroNews заблокировал 3 года назад в Швейцарии, а в противном случае НОТУ прекратит свое существование.

Теги: #ноту #долг #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:59 24.04.2020
Кабмин уволил главу Офиса финконтроля Буграка

Кабмин уволил главу Офиса финконтроля Буграка

20:58 24.04.2020
Кабмин назначил экс-замглавы ОП Коваленко и директора департамента Минрегиона Хоцяновскую замминистра развития громад

Кабмин назначил экс-замглавы ОП Коваленко и директора департамента Минрегиона Хоцяновскую замминистра развития громад

20:15 24.04.2020
Кабмин утвердил тарифы на лечение больных COVID-19

Кабмин утвердил тарифы на лечение больных COVID-19

20:04 24.04.2020
Правительство Украины подаст в Раду первый с 2016 года законопроект об амнистии

Правительство Украины подаст в Раду первый с 2016 года законопроект об амнистии

19:58 24.04.2020
Кабмин создал Антикризисный энергетический штаб во главе с премьер-министром

Кабмин создал Антикризисный энергетический штаб во главе с премьер-министром

19:51 24.04.2020
Кабмин утвердил норматив отчисления части прибыли госпредприятий на уровне 50%, ПриватБанк - 75%, Нафтогаз - 95% - нардеп

Кабмин утвердил норматив отчисления части прибыли госпредприятий на уровне 50%, ПриватБанк - 75%, Нафтогаз - 95% - нардеп

19:45 24.04.2020
Кабмин уволил главу Гостаможни Нефьодова и главу Госналоговой Верланова

Кабмин уволил главу Гостаможни Нефьодова и главу Госналоговой Верланова

18:06 23.04.2020
Кабмин в ближайшее время рассмотрит допфинансирование НСЗУ для борьбы с COVID-19 на 15,8 млрд грн – замглавы ОП

Кабмин в ближайшее время рассмотрит допфинансирование НСЗУ для борьбы с COVID-19 на 15,8 млрд грн – замглавы ОП

17:27 23.04.2020
Премьер Украины вскоре озвучит детальный сценарий выхода из карантина из пяти этапов - Зеленский

Премьер Украины вскоре озвучит детальный сценарий выхода из карантина из пяти этапов - Зеленский

13:10 23.04.2020
Правительство представит на следующей неделе кредитную программу "Новые деньги" – премьер

Правительство представит на следующей неделе кредитную программу "Новые деньги" – премьер

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава Минфина Украины заявил о рестарте налоговой и таможни и потере доверия к уволенным руководителям

Кабмин продлил спецобязательства "Нафтогаза" по поставке газа тепловикам на один год, остальным потребителям – на три месяца

Кабмин создал Антикризисный энергетический штаб во главе с премьер-министром

Кабмин утвердил норматив отчисления части прибыли госпредприятий на уровне 50%, ПриватБанк - 75%, Нафтогаз - 95% - нардеп

"Нафтогаз" рассчитывает получить разрешение на создание таможенного склада для хранения избытков добываемой в мире нефти – Коболев

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава Минфина Украины заявил о рестарте налоговой и таможни и потере доверия к уволенным руководителям

Кабмин продлил спецобязательства "Нафтогаза" по поставке газа тепловикам на один год, остальным потребителям – на три месяца

"Нафтогаз" рассчитывает получить разрешение на создание таможенного склада для хранения избытков добываемой в мире нефти – Коболев

ФГВФЛ зарегистрировал ликвидацию Укрбизнесбанка как юрлица и завершил выплату гарантированного возмещения его вкладчикам

Lozova Machinery начинает серийный выпуск опрыскивателей в партнерстве с английской Landquip

"Текстиль-Контакт" к осени планирует начать выпуск медкомбинезонов с высокой степенью защиты на новом дочернем предприятии

Нерезиденты смогут вносить наличную инвалюту на счета таможенных органов в качестве залога – НБУ

Законопроект о безопасности в ядерной сфере в окончательном варианте позволит "Энергоатому" привлечь кредит в EUR200 млн – Герус

Минэкономики снизило прогноз урожая зерновых в Украине в 2020 г. до 60 млн тонн из-за дефицита влаги и пандемии

Минэкономики планирует ограничить экспорт украинской кукурузы на уровне 29,3 млн тонн, УЗА – против

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА