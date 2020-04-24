ФГВФЛ зарегистрировал ликвидацию Укрбизнесбанка как юрлица и завершил выплату гарантированного возмещения его вкладчикам

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) 23 апреля подал документы в Единый госреестр юридических лиц, физлиц-предпринимателей и гражданских формирований для государственной регистрации прекращения существования Укрбизнесбанка как юридического лица, сообщается на сайте Фонда в пятницу.

Согласно сообщению, в день подачи соответствующих документов Фонд завершат выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в соответствии с законодательством Украины.

Уточняется, что вкладчики Укрбизнесбанка получили 80,5 млн грн, что составляет 77,6% общей гарантированной суммы.

Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) решил ликвидировать Укрбизнесбанк в апреле 2015 года.