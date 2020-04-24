"Текстиль-Контакт" к осени планирует начать выпуск медкомбинезонов с высокой степенью защиты на новом дочернем предприятии

Торгово-производственная группа "Текстиль-Контакт" в конце августа текущего года планирует начать выпуск медицинских комбинезонов с высокой степенью защиты на новом дочернем предприятии "ТК МедЗахист", под которое в настоящее время готовится отдельное помещение и заказано дефицитное оборудование в Германии, сообщил владелец компании Александр Соколовский.

"Производство потребует серьезных инвестиций в ремонт и последующей сертификации помещения по всей строгости согласно медицинских норм и правил. Ведь если планируем работать с западными заказчиками нужно быть готовыми в любой момент к аудиту производства. Надеюсь, что продукция будет востребована и в Украине. Есть уже первый заказчик, который согласен ждать до августа, когда, как мы надеемся, пойдут первые медицинские комбинезоны с самой высокой степенью защиты", - написал Соколовский в Facebook

Он сообщил, что на прошлой неделе "Текстиль-Контакт" успел оформить кредит и оплатить в Германии производственную линию из 12 ед. современного оборудования для ультразвукового сваривания, которое обеспечивает полную герметизацию швов для максимальной защиты от проникновения газов, вирусов и бактерий.

"Почему "успел"? 400 ед. этого немецкого оборудования было полностью заказано американцами. Но с учетом давней работы черниговской фабрики "ТК-Стиль" с этим поставщиком и наших регулярных заказов на обновление имеющегося парка оборудования на более технологическое, удалось уговорить немцев немного подвинуть американцев и продать часть его нам. Оно на порядок надежнее аналогичного китайского, хоть и до слез дорогое. Да еще и, понятное дело, из-за ажиотажного спроса выросло в цене на 25%", - рассказал Соколовский.

Он добавил, что отгрузка оборудования намечена на июль. Новое производство потребует 16 квалифицированных швей на один поток.

Соколовский также сообщил, что текстильная фабрика компании – "ТК ДТ-Чернигов", несмотря на общий спад деловой активности, смогла в марте наладить производство тканей с огнеупорной, водо-грязеотталкивающей и масло-грязеотталкивающей пропитками, но помимо этого начата активная разработка специализированных тканей для медиков.

"Начали с тканей с антибактериальной пропиткой. Но уже перешли к разработке тканей с антивирусными свойствами. Заключен контракт на поставку антивирусной пропитки для ткани с шведской компанией Polygiene AB – мировым лидером по изобретению и производству антибактериальных и антивирусных пропиток. Среди партнеров компании такие мировые бренды как: Adidas, Patagonia, Jack Wolfskin, Dakine, Gore (Goretex), Xiaomi и другие", - отметил Соколовский.

Он подчеркнул, что их препарат ViralOff имеет заключение японского института BOKEN, где лабораторно доказана его эффективность в отношении вирусов гриппа типа А, птичьего гриппа и коронавируса (99% вирусов с поверхности ткани).

"Препарат ViralOff для опытной партии ткани мы уже заказали, и на следующей неделе планируем его растаможить, незамедлительно начать производство ткани и ее испытания. В Украине мы не нашли институтов, способных провести исследования по антивирусной активности тканей, поэтому планируем отправлять образцы готовых тканей в европейские и японские институты", - сообщил владелец "Текстиль-Контакт".

Как сообщалось, госпредприятие "Медицинские закупки Украины" ("МЗУ") 21 апреля сообщило, что провело все необходимые процедуры для закупки 90 тыс. костюмов биологической защиты согласно выставленным Минздравом требованиям.

Производителем костюмов выступила "Текстиль-Контакт", которая специально начала их производство для МЗУ. За собственные средства компания произвела 20 тыс. костюмов. Их цена составляла 245 грн/шт при ожидаемой Минздравом 396 грн за ед.

Вместе с тем, уже после проведения торгов Минздрав изменил требования к костюмам и заключил договор на закупку 71,374 тыс. костюмов, изготовленных в КНР, на сумму 35,874 млн грн (488,6 грн/шт.), объясняя это необходимостью получить костюмы в соответствии с ДСТУ EN 14126, однако такого требования Минздрав не поставил изначально. Соколовский в свою очередь отмечал, что в Украине исследовать это соответствие не сможет ни одна лаборатория.

При этом замминистра здравоохранения Светлана Шаталова заявила, что закупленные Минздравом китайские костюмы гарантируют безопасность медикам, так как имеют проклеенные швы в отличие от костюмов "Текстиль-Контакта".

"Текстиль-Контакт" - одна из крупнейших торгово-производственных групп на рынке легкой промышленности Украины - основана в 1995 году. В настоящее время представляет холдинг, объединяющий различные направления активов: оптовая и розничная торговля, импорт тканей, фурнитуры и домашнего текстиля, а также пошив спецодежды. Компания имеет швейные фабрики в Киеве, Одессе, Лубнах и Чернигове, собственное производство тканей в Чернигове.