Lozova Machinery начинает серийный выпуск опрыскивателей в партнерстве с английской Landquip

Lozova Machinery ("Лозовские машины", бренд почвообрабатывающей сельхозтехники, выпускаемой предприятиями Индустриальной группы УПЭК, Харьковская обл.), летом текущего года планирует вывести на производственную мощность (20 ед. в месяц) новую линию по производству опрыскивателей, открытую в апреле.

"Мы создаем линию для значительного увеличения производства опрыскивателей в партнерстве с английской фирмой Landquip, их адаптации для рынков сбыта Украины, СНГ, Восточной и Центральной Европы. Планируемые объемы для украинского рынка в ближайшей перспективе – 50 опрыскивателей в год (опрыскиватели от 3 тыс. до 6 тыс. литров) плюс объемы на экспорт", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе УПЭК.

В компании уточнили, что уровень локализации производства новых опрыскивателей будет превышать 60%, и продукция выводится на рынок под собственным брендом Lozova Machinery.

"Планируем занять около 10% рынка опрыскивателей Украины в ближайшие год-два", - сообщили в пресс-службе.

Среди присутствующих на этом рынке в Украине в пресс-службе отметили, в частности, мировые компании Kuhn, John Deere, Horsch, Lemken, Tecnoma. При этом в компании отметили, что фирма Landquip - один из лидеров на рынке Великобритании, работает более 30 лет и имеет полную линейку прицепных и навесных опрыскивателей. Зарекомендовала себя на рынках Великобритании, странах Бенилюкс, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африки, Румынии и других европейских стран.

"Мы предлагаем опрыскиватель премиум-класса и английского качества по украинской цене. В этой технике очень важны характеристики: точность распыления (до миллилитров), точность подачи, скорость работы, простота обслуживания и т.п. Вот совокупность этих параметров – основное конкурентное преимущество нашего опрыскивателя", - пояснили в пресс-службе группы.

В то же время конкретные цены в компании не уточнили, ссылаясь на то, что диапазон цен у любого производителя очень велик даже среди версий одной модели с учетом используемых компонентов и материалов.

В пресс-службе также добавили, что в 2020 году у Lozova Machinery запланирован выход на рынок более 10 новинок и модификаций агрегатов, в том числе, помимо опрыскивателей, почвообрабатывающая техника.

Касаясь вопроса работы предприятий УПЭК в условиях карантина, в пресс-службе отметили, что предприятия работают в штатном, частично сокращенном режиме.

"Продолжаются отгрузки продукции партнерам и заказчикам по согласованному графику, согласно заключенным контрактам. Ни один из контрактов компания не отзывала", - заверили в пресс-службе.

Основные мощности компании сосредоточены на производстве подшипников и сельхозтехники.

"Это не первый кризис, который приходится переживать УПЭК, в компании готовы к трудностям. Сегодня индустриальная группа работает над снижением издержек, уменьшает активность наименее прибыльных подразделений бизнеса, усиливает экспортоориентированные направления и фокусируется на работе с клиентами. На рынок выводятся новые продукты, расширяется география поставок, растет дилерская сеть. Особенно это касается сельхозтехники", - подчеркивают в пресс-службе.

УПЭК - одна из ведущих в Украине частных компаний, специализирующихся в машиностроительном бизнесе. Объемов консолидированных валовых продаж последние годы не разглашает.

В составе производственных компаний группы – Лозовский кузнечно-механический завод, Харьковский подшипниковый завод, станкостроительный завод "Харверст" и другие промактивы.