Экономика

18:29 24.04.2020

Законопроект о безопасности в ядерной сфере в окончательном варианте позволит "Энергоатому" привлечь кредит в EUR200 млн – Герус

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Законопроект о безопасности в ядерной сфере в окончательном варианте позволит "Энергоатому" привлечь кредит в EUR200 млн – Герус

 

Принятый Верховной Радой в первом чтении законопроект № 2372, предусматривающий независимость ядерного регулятора, позволит НАЭК "Энергоатом" после его окончательного утверждения привлечь дополнительно кредит в размере EUR200 млн на программы безопасности, считает глава энергетического комитета парламента Андрей Герус.

"Есть кредитное соглашение между ЕБРР, Евроатомом и нашим "Энергоатомом". С принятием в целом законопроекта "Энергоатом" сможет получить EUR200 млн кредитных средств под низкие проценты. Это улучшит его финансовое положение, позволит профинансировать дополнительные меры безопасности на энергоблоках", – заявил Герус на брифинге в Раде в пятницу.

Он выразил надежду на окончательное принятие законопроекта в ближайшее время.

"Это законопроект поддержан и представителями Еврокомиссии, и Энергетического сообщества. Также мы получили письмо от послов G-7 с поддержкой этого документа", – отметил глава комитета.

По его словам, законопроект направлен на возобновление и усиление правового статуса и независимого функционированиия Государственной инспекции ядерного регулирования (ГИЯРУ).

"Таким образом, мы поможем ГИЯРУ профессионально и независимо выполнять полномочия по надзору за соблюдением стандартов техники безопасности на атомных станциях", – подчеркнул Герус.

Авторами законопроекта №2372 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно безопасности использования ядерной энергии, принятого за основу со сокращенной процедурой подготовки ко второму чтению на внеочередном заседании Верховной Рады в пятницу, является ряд депутатов фракции "Слуга народа", в частности Остап Шипайло, А.Герус, Юрий Камельчук.

Согласно пояснительной записке к нему, предлагается отменить возникшее после законодательных изменений в 2016 году распространение законов Украины "Об основах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности" и "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" на надзор за соблюдением требований безопасности в сфере использования ядерной энергии и лицензирование деятельности в этой сфере.

По мнению авторов документа, нормы этих законов не учитывают специфику сферы использования ядерной энергии, связанной с повышенной опасностью, а также ограничивают независимость ГИЯРУ.

В частности, нарушает независимость ГИЯРУ норма о лицензировании видов хоздеятельности, предусматривающая проведение в некоторых случаях внеплановых проверок лицензиатов только при условии согласования с Государственной регуляторной службой (ГРС) на основании Экспертно-аппеляционного совета по вопросам лицензирования при ГРС. Кроме того, на независимость ГИЯРУ влияет норма, согласно которой аннулированная ей лицензия остается действительной до рассмотрения апелляции в Экспертно-аппеляционном совете.

"Прекращение решения Госатомрегулирования об аннулировании лицензии в случае нарушения лицензиатом норм безопасности может привести к авариям с радиационными последствиями, поэтому такие решения должны приниматься немедленно после выявленных фактов нарушений", – говорится в записке.

Ее авторы акцентируют внимание, что возобновление независимости ГИЯРУ является условием ряда международных документов, в частности Меморандума о взаимопонимании относительно Стратегического Энергетического Партнерства между Украиной и ЕС совместно с Европейским сообществом по атомной энергии, а также договоренностями между Украиной и Энергетическим сообществом по атомной энергии относительно предоставления займа НАЭК "Энергоатом", эквивалентного EUR300 млн, на программы безопасности.

Теги: #герус #энергоатом
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