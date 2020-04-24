Минэкономики снизило прогноз урожая зерновых в Украине в 2020 г. до 60 млн тонн из-за дефицита влаги и пандемии

Министерство развития экономики торговли и сельского хозяйства прогнозирует, что украинские аграрии в 2020 году соберут 60 млн тонн урожая зерновых и зернобобовых культур против ранее прогнозируемых 65-70 млн тонн.

"По скорректированным прогнозам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в 2020 году из-за дефицита влаги и экономических факторов, обусловленных пандемией COVID-19 аграрии соберут 60 млн тонн зерновых и зернобобовых культур", - отмечается в сообщении министерства.

Кроме того, по его информации, несмотря на засушливые погодные условия и дефицит влаги, аграрии за неделю (16-23 апреля) посеяли еще 3 млн га яровых зерновых, зернобобовых и технических культур. Так, по состоянию на 23 апреля полевые работы проведены на площади 7,8 млн га из прогнозируемых 15,3 млн га. В частности, засеяно: яровой пшеницы - 119 тыс. га из прогнозируемых 132,5 тыс. га, ярого ячменя - 1,07 млн га из 1,1 млн га, кукурузы - 2,4 млн га из 5,4 млн га, сахарной свеклы - 199,8 тыс. га из 209 тыс. га, подсолнечника - 3,2 млн га и из 6,2 млн га, сои - 237 тыс. га из прогнозируемых 1,4 млн га.

По данным министерства, лидерами по темпам сева этой неделе были агропроизводители Николаевской (+314 тыс. га), Полтавской (+274 тыс. га) и Кировоградской (+257 тыс. га), Одесской (+247 тыс. га) и Запорожской (+218 тыс. га) областей.

Как сообщалось, прогнозируемая площадь основных яровых культур (10 культур) составляет 15,26 га, что на 0,3 га больше, чем в 2019 году. В структуре посевов яровой группы по прогнозам увеличится доля кукурузы и подсолнечника уменьшится ячменя, сои и сахарной свеклы.

Урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2019 году составил 75 млн тонн.