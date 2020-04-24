Экономика

15:59 24.04.2020

Минэкономики планирует ограничить экспорт украинской кукурузы на уровне 29,3 млн тонн, УЗА – против

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Минэкономики планирует ограничить экспорт украинской кукурузы на уровне 29,3 млн тонн, УЗА – против

Министерство развития экономики торговли и сельского хозяйства предлагает закрепить в дополнении к меморандуму о взаимопонимании с участниками зернового рынка предельный объем экспорта кукурузы в 2019/2020 МГ (МГ, июль-июнь) на уровне 29,3 млн тонн.

"Украинская зерновая ассоциация не видит предпосылок для определения предельного объема экспорта кукурузы урожая 2019/2020 МГ и подписания соответствующего приложения к меморандуму между Министерством экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и бизнес-ассоциациями о согласовании позиций на рынке зерна на 2019/2020 маркетинговый год", - сообщается в обнародованном на сайте УЗА обращении.

Ассоциация убеждена, что никаких предпосылок для дефицита кукурузы на внутреннем рынке нет, поэтому определение предельного объема экспорта этой культуры является нецелесообразным. В прошлом году Украина получила рекордный урожай кукурузы – 35,2 млн тонн, а в этом году, урожай кукурузы может достичь нового рекорда.

"На сегодня экспорт кукурузы составил около 26 млн тонн и темпы экспорта сокращаются, что свидетельствует об отсутствии особого интереса экспортеров к кукурузе. Кроме этого, ситуация на рынке сложилась такая, что украинская кукуруза дороже ее конкурентов из Аргентины и США почти на $25-30 на тонне. Поэтому УЗА ожидает дальнейшего спада темпов экспорта кукурузы в ближайшее время. Поэтому УЗА не видит предпосылок для разговоров о дефиците кукурузы на внутреннем рынке", - отметили в УЗА.

Наоборот, в ассоциации считают, что Украине необходимо успеть продать наши остатки пока международные цены на "достаточно приличном уровне", так как цены на урожай следующего года значительно ниже, и хранить кукурузу значительно труднее и дороже, нежели другие зерновые культуры.

Украина с начала 2019/2020 МГ и по состоянию на 24 апреля 2020 года экспортировала 49,51 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 8,26 млн тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого МГ.

Согласно данным информационно-аналитического портала АПК Украины, к настоящему времени страна экспортировала 18,69 млн тонн пшеницы, 25,52 млн тонн кукурузы и 4,63 млн тонн ячменя.

Теги: #кукуруза #минэкономики
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