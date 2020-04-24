Экономика

10:44 24.04.2020

"Укрнафта" с декабря 2019г получила 774 млн грн в счет погашения исторической дебиторской задолженности

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"Укрнафта" с декабря 2019г получила 774 млн грн в счет погашения исторической дебиторской задолженности

ПАО "Укрнафта" с декабря 2019 года получила около 0,774 млрд грн в счет погашения дебиторской задолженности за поставленную в 2015 году нефть, сообщила пресс-служба компании.

По ее данным, на начало декабря 2019 года сумма задолженности составляла 7,47 млрд грн.

Погашение задолженности происходит в рамках плана реструктуризации дебиторской задолженности по мировым соглашениям "Укрнафты" с ООО "Техтрейд Групп", ООО "Гарант-УТН", ООО "Галнафта", ООО "Торговый дом "Прикарпаттянафтотрейд" и ООО "Котлас".

"Мировые соглашения утверждены судами, что подтверждает их соответствие действующему законодательству. Реструктуризация предусматривает погашение долга частями в течение 3-6 лет. В сумму выплаты также будут входить проценты, начисленные на остаток задолженности после января 2020 года", - отмечают в компании.

"Укрнафта" напомнила, что дебиторская задолженность за поставленную нефть перед компанией образовалась в 2015 году. С целью возвращения просроченной дебиторской задолженности в июле 2016 "Укрнафта" подала шесть судебных исков на общую сумму 7,6 млрд грн. По пяти искам суды приняли решение в пользу компании.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.

Теги: #укрнафта #нефть
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