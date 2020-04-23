Экономика

19:32 23.04.2020

Новая почта Интернешнл становится Новая почта Глобал

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Новая почта Интернешнл становится Новая почта Глобал

Компания Новая почта Интернешнл (Nova Poshta International, NPI), входящая в группу компаний Новая почта, меняет название на Новая почта Глобал (Nova Poshta Global, NPG).

Мы меняем имя компании, поскольку хотим подчеркнуть, что удобно покупать онлайн можно не только в Украине. Слово International в предыдущем названии создавало границы и ограничения, а Global наоборот символически их стирает. Мы хотим подчеркнуть, что весь мир для украинцев, тех, кто пользуется интернетом, доступен и прост. Особенно сейчас, когда границы для передвижения закрыты.

Новое название - это наш посыл клиентам: «Делайте шопинг глобально, без ограничений, так как Новая почта Глобал надежная и быстрая, она стирает расстояния между странами и добавляет новые возможности».

«Такие изменения произошли для того, чтобы название передавало более глубокий смысл всей деятельности и стратегии Новая почта Глобал, мировоззрения ее сотрудников. Мы не просто перевозим товары из-за границы и из Украины в другие страны. Мы доставляем глобальное улучшение жизни в каждой коробке. Недосягаемое делаем доступным, доставляя товары из интернет-магазинов США и Европы. Мы привозим из Китая огромное количество самых разных вещей - от больших до мельчайших, улучшающих наш домашний комфорт и активную жизнь. Мы помогаем бизнесу, производителям и предпринимателям. Мы работаем с более чем 200 странами мира, разрушая границы между людьми, создавая прочные отношения и сотрудничество. И в этом заключается глобальный смысл», - прокомментировал Юрий Беневитский, директор Новая почта Глобал.

Теги: #новая_почта
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