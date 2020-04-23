ЕБРР одобрил выделение в 2020г. дополнительных EUR3 млрд существующим клиентам

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил увеличение пакета солидарной помощи на 2020 год для существующих клиентов банка на EUR3 млрд – до EUR4 млрд, сообщил старший советник по внешние связям ЕБРР Антон Усов.

"Сегодня совет директоров одобрил увеличение пакета солидарной помощи в текущем году на EUR3 млрд – до EUR4 млрд – для существующих клиентов банка уже в текущем году", - сообщил Усов по итогам заседания совета директоров банка в четверг.

Средства будут направлены на пополнение оборотного капитала компаний, поддержание ликвидности, торговое финансирование, реструктуризацию задолженности, добавил он.

Деньги поступят по упрощенной процедуре и будут доступны в ближайшее время.

"Для малого бизнеса предусматриваются программы как прямого финансирования, так и через банки-партнеры", - указал Антон Усов.

Во избежание валютных рисков, акцент будет на кредитовании в гривне, уточнили в ЕБРР.

Кроме того, будут продлены услуги по консультационной поддержке на более выгодных, чем ранее условиях, свидетельствует решение совета директоров ЕБРР.

Общий объем обязательств, которые ЕБРР готовы взять на 2020-2021 годы на все страны составил EUR21 млрд.

Поскольку некоторые отрасли - как транспорт, туризм, услуги - пострадали больше других, им будет уделено особое внимание, добавил Усов.