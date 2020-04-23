SkyUp запускает грузоперевозки как новый вид деятельности, провела реконфигурацию 7 самолетов

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines начинает развивать грузовые перевозки, что станет еще одним направлением ее деятельности.

Как сообщается на сайте SkyUp, компания 23 марта 2020 года получила разрешение от Государственной авиационной службы Украины расширить вид хозяйственной деятельности с "перевозки пассажиров воздушным транспортом" до "перевозки пассажиров, опасных грузов воздушным транспортом".

Авиакомпания отмечает, что для осуществления грузовых перевозок, была проведена реконфигурация семи воздушных судов пассажирского флота – четыре Boeing 737-800 и три Boeing 737-900. Еще два самолета будут переоборудованы в ближайшее время.

Первые грузовые рейсы были выполнены в марте и апреле 2020 года (около 50), транспортируя грузы медицинского назначения.

"Выполнение грузовых перевозок как части деятельности планировалось авиакомпанией еще до начала распространения эпидемии коронавируса. Введение карантинных мероприятий в мировом масштабе, а также связанный с этим кризис на рынке пассажирских авиаперевозок ускорили внутренние процессы подготовки и дали толчок к более быстрому развитию нового направления в работе авиакомпании", - говорится в сообщении.

По данным SkyUp, в настоящее время в структуре компании уже созданы соответствующий департамент и команда специалистов по продаже, организации и обслуживанию грузовых перевозок в аэропортах.

Авиакомпания отмечает, что не имеет ограничений относительно стран выполнения грузовых рейсов. Сейчас основная часть полетов осуществляется за грузом в Китай, а оттуда – в страны Европы. При этом самолеты могут перевозить практически все виды грузов – продукты питания, текстиль, игрушки и т.д.

После карантина компания намерена организовывать полеты таким образом, чтобы соединить пассажирские перевозки с перевозками грузов, в частности, во время выполнения регулярных рейсов в багажных отделениях самолетов.

ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем является ООО "ACS-Украина" Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!

Вначале 2018 года авиакомпания получила от Госавиаслужбы Украины сертификат эксплуатанта, а также сертификат TCO, который выдается Европейским агентством по безопасности полетов (EASA) и дает право осуществлять полеты в ЕС. 21 мая 2018 года авиакомпания осуществила свой первый рейс Киев - Шарм-эль-Шейх.

Согласно данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, конечными бенефициарами "Скайап" являются Александр (50%) и Юрий (50%) Альба.