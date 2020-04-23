Экономика

18:17 23.04.2020

SkyUp запускает грузоперевозки как новый вид деятельности, провела реконфигурацию 7 самолетов

2 мин читать
SkyUp запускает грузоперевозки как новый вид деятельности, провела реконфигурацию 7 самолетов

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines начинает развивать грузовые перевозки, что станет еще одним направлением ее деятельности.

Как сообщается на сайте SkyUp, компания 23 марта 2020 года получила разрешение от Государственной авиационной службы Украины расширить вид хозяйственной деятельности с "перевозки пассажиров воздушным транспортом" до "перевозки пассажиров, опасных грузов воздушным транспортом".

Авиакомпания отмечает, что для осуществления грузовых перевозок, была проведена реконфигурация семи воздушных судов пассажирского флота – четыре Boeing 737-800 и три Boeing 737-900. Еще два самолета будут переоборудованы в ближайшее время.

Первые грузовые рейсы были выполнены в марте и апреле 2020 года (около 50), транспортируя грузы медицинского назначения.

"Выполнение грузовых перевозок как части деятельности планировалось авиакомпанией еще до начала распространения эпидемии коронавируса. Введение карантинных мероприятий в мировом масштабе, а также связанный с этим кризис на рынке пассажирских авиаперевозок ускорили внутренние процессы подготовки и дали толчок к более быстрому развитию нового направления в работе авиакомпании", - говорится в сообщении.

По данным SkyUp, в настоящее время в структуре компании уже созданы соответствующий департамент и команда специалистов по продаже, организации и обслуживанию грузовых перевозок в аэропортах.

Авиакомпания отмечает, что не имеет ограничений относительно стран выполнения грузовых рейсов. Сейчас основная часть полетов осуществляется за грузом в Китай, а оттуда – в страны Европы. При этом самолеты могут перевозить практически все виды грузов – продукты питания, текстиль, игрушки и т.д.

После карантина компания намерена организовывать полеты таким образом, чтобы соединить пассажирские перевозки с перевозками грузов, в частности, во время выполнения регулярных рейсов в багажных отделениях самолетов.

ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем является ООО "ACS-Украина" Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!

Вначале 2018 года авиакомпания получила от Госавиаслужбы Украины сертификат эксплуатанта, а также сертификат TCO, который выдается Европейским агентством по безопасности полетов (EASA) и дает право осуществлять полеты в ЕС. 21 мая 2018 года авиакомпания осуществила свой первый рейс Киев - Шарм-эль-Шейх.

Согласно данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, конечными бенефициарами "Скайап" являются Александр (50%) и Юрий (50%) Альба.

Теги: #грузоперевозки #skyup
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:45 23.04.2020
Azur Air Ukraine намерена выполнять грузовые рейсы пассажирскими самолетами

Azur Air Ukraine намерена выполнять грузовые рейсы пассажирскими самолетами

14:56 14.04.2020
МАУ предложила перевозить грузы в салонах пассажирских самолетов

МАУ предложила перевозить грузы в салонах пассажирских самолетов

15:06 09.04.2020
"Укрпошта" и китайский оператор Cainiao Network запускают грузовые рейсы в Украину

"Укрпошта" и китайский оператор Cainiao Network запускают грузовые рейсы в Украину

20:40 03.04.2020
SkyUp осуществит два рейса во Франкфурт для вывоза иностранцев из Украины 6 апреля, украинцев назад не повезут

SkyUp осуществит два рейса во Франкфурт для вывоза иностранцев из Украины 6 апреля, украинцев назад не повезут

17:33 02.04.2020
Авиакомпания SkyUp не планирует выполнять спецрейсы 3 апреля для эвакуации украинцев из-за рубежа

Авиакомпания SkyUp не планирует выполнять спецрейсы 3 апреля для эвакуации украинцев из-за рубежа

10:23 02.04.2020
SkyUp изучает возможность продолжения выполнения спецрейсов, консервацию самолетов на период простоя не планирует

SkyUp изучает возможность продолжения выполнения спецрейсов, консервацию самолетов на период простоя не планирует

15:48 31.03.2020
Шесть спецрейсов с эвакуированными украинцами прибудут в страну 3 апреля

Шесть спецрейсов с эвакуированными украинцами прибудут в страну 3 апреля

13:46 31.03.2020
Авиакомпания SkyUp за 9 дней осуществила более 100 спецрейсов и вернула домой почти 19 тыс. украинцев

Авиакомпания SkyUp за 9 дней осуществила более 100 спецрейсов и вернула домой почти 19 тыс. украинцев

12:25 30.03.2020
Часть прибывших с о.Бали украинцев все еще находится на борту самолета, с ними проводится разъяснительная работа

Часть прибывших с о.Бали украинцев все еще находится на борту самолета, с ними проводится разъяснительная работа

13:17 23.03.2020
Украинцев из Индии будет эвакуировать SkyUp 25 и 26 марта

Украинцев из Индии будет эвакуировать SkyUp 25 и 26 марта

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Падение промпроизводства в Украине в марте-2020 ускорилось до 7,7% – Госстат

НБУ ожидает в 2020г дефицита сводного платежного баланса Украины $1,1 млрд и роста международных резервов до $27,2 млрд

НБУ будет готов принимать в залог корпоративные облигации с госгарантиями и муниципальные облигации

Нацбанк ухудшил прогноз инфляции в Украине в 2020г до 6%

Нацбанк прогнозирует спад ВВП Украины в 2020г на 5% с отскоком на 4,3% в 2021г

ПОСЛЕДНЕЕ

НКМЗ отказался от налоговых каникул для поддержки Краматорска

"Метинвест" направит 10 млн грн на создание инфекционного центра в Мариуполе в рамках борьбы с коронавирусом

"Укрзализныця" закупила 24 аппарата ИВЛ, поставка ожидается в середине мая

Для восстановления работы Приват24 потребуется до полутора часов – банк

Падение промпроизводства в Украине в марте-2020 ускорилось до 7,7% – Госстат

Пенсионный фонд направил 9,9 млрд грн на одноразовую помощь пенсионерам по 1 тыс. грн

"Укрэнерго" не сможет в ближайшее время ликвидировать свои долги – врио главы правления

Страхование вошло в перечень самых непопулярных в Украине вакансий в середине апреля 2020г

Украина в 2021г получит от ЕС EUR26 млн 1-го транша по программе поддержки развития сельского хозяйства

СК ARX передала Киевской городской больнице №9 710 современных защитных костюмов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА