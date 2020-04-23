"Укрзализныця" закупила 24 аппарата ИВЛ, поставка ожидается в середине мая

"Укрзализныця" (УЗ) увеличила объем закупок средств индивидуальной защиты и продолжает укомплектовывать ведомственные больницы.

Как сообщила пресс-служба компании со ссылкой на и. о. главы правления Ивана Юрика в четверг, уже подписан договор о поставке 24 аппаратов искусственной вентиляции легких и восьми кислородных концентраторов, которые планируется получить в середине мая 2020 года.

"При любых изменениях ситуации с распространением коронавируса мы будем укомплектовывать наши ведомственные больницы. В железнодорожных медучреждениях наши сотрудники должны получать всю необходимую помощь, а врачи – быть защищенными", - цитирует пресс-служба Юрика.

УЗ сообщает, что для сотрудников ж/д медучреждений, в частности, закуплено более 63 тыс. пар бахил, более 5 тыс. комплектов защитной одежды, почти 31 тыс. медицинских халатов, более 55 тыс. медицинских шапок, 80 пульсометров и т.п.

"Я принял решение возглавить оперативную группу "Укрзализныци" по противодействию COVID-19... Хочу призвать коллег: если вам не выдают маски, санитайзеры или другие средства индивидуальной защиты, сообщайте о таких случаях на "горячую линию" "Укрзализныци" 0 800 503 111. Мы будем немедленно реагировать и решать такие вопросы", - добавил временный глава компании.

Согласно данным УЗ, начиная с марта "Укрзализныця" составила контракты на поставку более 1,6 млн одноразовых и 40 тыс. многоразовых медицинских масок, 3 тыс. респираторов, более 51 тыс. литров средств для дезинфекции рук, более 5 тыс. защитных очков, 245 тыс. пар нитриловых перчаток, более 530 пирометров. Для уборки помещений и подвижного состава закуплено более 12 тыс. литров жидких и 1,756 тыс. кг таблетированных дезинфицирующих средств.

Ранее "Укрзализныця" получила 10 тыс. экспресс-тестов на коронавирус.