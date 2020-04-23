Экономика

16:49 23.04.2020

Падение промпроизводства в Украине в марте-2020 ускорилось до 7,7% – Госстат

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Падение промпроизводства в Украине в марте-2020 ускорилось до 7,7% – Госстат

Промышленное производство в Украине в марте 2020 года снизилось на 7,7% по сравнению с мартом 2019 года, тогда как в феврале падение составляло 1,5%, в январе – 5,1%, в декабре-2019 – те же 7,7%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в четверг.

Ведомство уточнило, что с коррекцией на эффект календарных дней падения промпроизводства в марте было даже большим – 8,6% против 4,1% в феврале.

Госстат указывает, что к февралю этого года промышленное производство в марте выросло на 3,6%, однако с учетом количества дней снизилось на 1,3%.

В перерабатывающей промышленности в марте-2020 к марту-2019 падение составило 8,5%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - 10%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – 4,3%.

В целом за первый квартал этого года промпроизводство в Украине сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,1%. В том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 4,3%, в перерабатывающей промышленности – на 4,6%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 8,1%.

Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2019 году снизилось на 0,5% по сравнению с 2018 годом.

Теги: #промпроизводство #падение #госстат
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