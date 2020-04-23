Страхование вошло в перечень самых непопулярных в Украине вакансий в середине апреля 2020г

К непопулярным специальностям, в которых в течение апреля размещено менее 1% резюме, попали профсферы "Туризм", гостиницы, рестораны (которые еще в начале года не входили в ТОП-10 самых привлекательных сфер), "Страхование", "Домашний персонал", "Автомобильный бизнес", "Спортивные клубы", "Фитнес", салоны красоты, инсталляция и сервис.

Как сообщается в пресс-релизе рекрутингового сервиса HeadHunter (HH), на рынке труда Украины сохраняется высокая активность соискателей, которая прослеживалась с самого начала карантина.

В структуре спроса со стороны соискателей в начале второго месяца карантина в наиболее востребованных сфер входят "Информационные технологии", "Продажи", "Высший менеджмент", "Маркетинг", "Начало карьеры", "Административный персонал", "Производство, сельское хозяйство", "Бухгалтерия", а также искусство, развлечения, масс-медиа. В этих сферах активно ищут работу.

По данным сервиса HeadHunter, если в последние несколько лет среди соискателей наиболее активными были молодые специалисты и кандидаты без опыта в нужной им специальности, то в апреле 2010 года эта профсфера переместилась на пятое место по количеству резюме;

Сохранилась высокая активность в профсфере "Высший менеджмент". Так, в ТОП-5 специализаций по количеству резюме вошли "Продажи", "Производство", "Антикризисное управление", "Управление малым бизнесом" и "Управление закупками".

Ощутимо возросло количество CV, которые разместили маркетологи и PR-менеджеры - за период карантина их стало больше на 72%;

Активнее ищут работу и представители профсферы "Административный персонал": поисковики интересуются вакансиями операторов call-центров, специалистов по вводу данных, переводчиков, водителей;

В разрезе опыта, как и в начале карантина, первенство занимают опытные поисковики. Так, на специалистов, декларирующих минимум три года профессионального стажа, приходится 80% резюме;

Еще больше вырос спрос на дистанционную работу. Если в феврале, в карантин, на такой формат работы было направлено 15% резюме, то в апреле о желании работать удаленно отмечал каждый пятый соискатель (20%).

Как отмечает сервис HH, в начале второго месяца карантина среди резюме сохранялась гендерная диспропорция: на соискателей-мужчин приходилось 62% CV, а на женщин - 38%. Тогда как еще в феврале они были представлены более равномерно: 53% мужчин и 47% женщин.