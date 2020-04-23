Экономика

15:50 23.04.2020

Украина в 2021г получит от ЕС EUR26 млн 1-го транша по программе поддержки развития сельского хозяйства

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Украина в 2021г получит от ЕС EUR26 млн 1-го транша по программе поддержки развития сельского хозяйства

Украина в следующем году получит первый транш в размере EUR26 млн по программе "Поддержка ЕС для развития сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств в Украине", сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

Финансовое соглашение о сотрудничестве в вопросах развития сельского хозяйства и сельских территорий было подписано 28 января 2020 года ("Поддержка ЕС для развития сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств в Украине" ENI/2019/042-119). Документ предусматривает выделение Европейским Союзом EUR26 млн и является основой первого пакета помощи. Сейчас проходят процедуры для подготовки выделения первого транша финансирования, которые планируется завершить к концу 2020 года", - написал замминистра в соцсети Facebook в четверг.

Он уточнил, что выделение средств предусмотрено с 1 января 2021 года.

Как уточнил Высоцкий, ориентировочный бюджет первого пакета предусматривает: EUR8 млн на институциональные и отраслевые реформы в сфере развития сельского хозяйства и сельских территорий; EUR7,5 млн - на укрепление "цепей стоимости в сельском хозяйстве и поддержку малых фермерских хозяйств", гранты на основе софинансирования: EUR10 млн - на поддержку земельной реформы, EUR500 тыс. - на административные расходы.

Кроме того, 28 апреля этого года стороны планируют подписать соглашение о выделении EUR25 млн по второму пакету помощи.

"После этого начнутся процедуры для подготовки транша. Начало финансирования по второму траншу ожидается примерно на май 2021 года", - отметил замминистра.

Всего предусматривается выделение EUR51 млн двумя траншами.

Теги: #ес #транш #сельское_хозяйство
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