Экономика

15:34 23.04.2020

СК ARX передала Киевской городской больнице №9 710 современных защитных костюмов

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Страховая компания ARX (ранее "АХА Страхование" Киев) передала Киевской городской больнице №9 710 костюмов MIKROSAFE CA-506 фирмы DuPont Tyvek, которые соответствуют всем санитарным нормам и обеспечивают максимальный уровень защиты.

Как сообщается в пресс-релизе страховщика, частицы COVID-19 настолько малы, что многие материалы свободно их пропускают, поэтому для защиты подходит не каждый костюм. На основании рекомендаций врачей, были приобретены защитные костюмы.

Передача костюмов состоялась 22 апреля. Также в ближайшее время будут переданы защитные маски. Общая сумма благотворительной помощи составила 300 тыс. грн.

"Мы, как социально ответственная компания, как граждане Украины не можем стоять в стороне от насущных проблем общества. Мы понимаем, как трудно врачам, их силы не беспредельны, а ответственность колоссальная. Поэтому, было принято решение помочь там, где это нужнее всего, и предоставить медикам надлежащую защиту, которую они могут использовать прямо здесь и сейчас. Объединив усилия граждан, бизнеса и государства мы обязательно справимся с болезнью", - отметил глава правления компании Андрей Перетяжко, слова которого приведены в пресс-релизе.

Кроме того, компания ARX перевела на удаленную работу 80% сотрудников, все сервисы и продолжает обслуживать клиентов. Установлен режим дежурства в офисах, и необходимая часть сотрудников находится на месте, поскольку страховая отрасль отнесена в разряд критически важных, которые не могут прекратить свою работу.

Теги: #коронавирус #ск #сиз #arx #костюм
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