Экономика

14:38 23.04.2020

НБУ будет готов принимать в залог корпоративные облигации с госгарантиями и муниципальные облигации

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НБУ будет готов принимать в залог корпоративные облигации с госгарантиями и муниципальные облигации

Национальный банк Украины (НБУ) будет готов принимать в залог корпоративные облигации, выпущенные под государственные гарантии, и муниципальные облигации, сообщил глава НБУ Яков Смолий.

"Мы намерены расширить перечень приемлемого залога для привлечения банками средств по стандартным инструментам поддержки ликвидности. Мы рассматриваем возможность включения в залоговый пул корпоративных облигаций, выпущенных под государственные гарантии, а также муниципальных облигаций", – сказал он в ходе онлайн-брифинга в четверг.

Теги: #облигации #нбу #смолий
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