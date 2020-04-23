Экономика

14:27 23.04.2020

Платежная система NovaPay получила сертификат международного стандарта безопасности PCI DSS

2 мин читать
Платежная система NovaPay получила сертификат международного стандарта безопасности PCI DSS

Платежная система NovaPay (входит в ГК "Нова Пошта") получила сертификат о соответствии международному стандарту безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS Payment Card Industry Data Security Standard), разработанному международными платежными системами, в том числе Visa и MasterCard.

Как отмечается в сообщении пресс-службы "Нова Пошта", сертификация позволяет компании работать с банками напрямую, исключая переход плательщика на сайт третьей стороны.

"Этот сертификат подтверждает, что наша компания соответствует требованиям IT-безопасности, которые позволяют хранить, обрабатывать и передавать данные. Это даст нам возможность поддерживать клиентов самостоятельно, не прибегая к помощи третьих лиц, а также быть более гибкими и быстро адаптироваться под новые вызовы рынка, на котором мы видим огромный потенциал для развития", - заявил СЕО "Пост Финанс" (разработала и развивает платежную систему NovaPay) Андрей Кривошапко.

Как сообщалось, в январе "Нова Пошта" переименовала платежную систему Forpost в NovaPay, сделав ее международной.

Согласно данным Нацбанка, участником платежной системы NovaPay также является финансовая компания "Артуа", конечным бенефициаром которой является генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала.

ООО "Пост Финанс" (разработчик NovaPay )работает на рынке Украины с 2014 года и наряду с компаниями "Нова Пошта", "НП Логистик" и "Нова Пошта Глобал" (ранее "Нова Пошта Интернешнл") входит в группу компаний "Нова Пошта".

Основанная в 2001 году ГК "Нова Пошта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании состоит из более 6 тыс. отделений по всей стране.

Теги: #нова_пошта #novapay
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:16 22.04.2020
"Нова Пошта" передала медучреждениям Полтавы и Кременчуга очередную партию медоборудования

"Нова Пошта" передала медучреждениям Полтавы и Кременчуга очередную партию медоборудования

18:04 21.04.2020
"Новая Почта Глобал" и китайский Cainiao запустили чартерные грузовые рейсы из Китая

"Новая Почта Глобал" и китайский Cainiao запустили чартерные грузовые рейсы из Китая

12:31 21.04.2020
"Нова Пошта" ввела услугу ускоренного обслуживания клиентов на улице

"Нова Пошта" ввела услугу ускоренного обслуживания клиентов на улице

13:30 15.04.2020
"Нова Пошта" запускает в южном регионе доставку из интернет-супермаркета "Таврия В"

"Нова Пошта" запускает в южном регионе доставку из интернет-супермаркета "Таврия В"

15:38 13.04.2020
"Нова Пошта" запустила доставку продуктов из супермаркетов"Ашан"

"Нова Пошта" запустила доставку продуктов из супермаркетов"Ашан"

19:14 10.04.2020
"Нова пошта" утвердила меры реагирования на случай заражения персонала COVID-19

"Нова пошта" утвердила меры реагирования на случай заражения персонала COVID-19

12:32 10.04.2020
"Нова Пошта" проведет учения для сотрудников на случай заражения коронавирусом

"Нова Пошта" проведет учения для сотрудников на случай заражения коронавирусом

10:21 09.04.2020
"Нова Пошта" отправила в Полтаву и Черновцы еще одну партию средств защиты для медиков

"Нова Пошта" отправила в Полтаву и Черновцы еще одну партию средств защиты для медиков

10:36 08.04.2020
"Нова Пошта", АТБ и Rozetka масштабировали услугу доставки продуктов питания на всю Украину

"Нова Пошта", АТБ и Rozetka масштабировали услугу доставки продуктов питания на всю Украину

14:42 06.04.2020
"Нова Пошта" установила более 200 почтоматов за период карантина и намерена увеличить их количество до 400 до конца апреля

"Нова Пошта" установила более 200 почтоматов за период карантина и намерена увеличить их количество до 400 до конца апреля

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НБУ ожидает в 2020г дефицита сводного платежного баланса Украины $1,1 млрд и роста международных резервов до $27,2 млрд

НБУ будет готов принимать в залог корпоративные облигации с госгарантиями и муниципальные облигации

Нацбанк ухудшил прогноз инфляции в Украине в 2020г до 6%

Нацбанк прогнозирует спад ВВП Украины в 2020г на 5% с отскоком на 4,3% в 2021г

НБУ понизил учетную ставку с 10% до 8%

ПОСЛЕДНЕЕ

СК ARX передала Киевской городской больнице №9 710 современных защитных костюмов

Apple намерен выпустить компьютер со своим процессором в 2021г - СМИ

ЕБРР готов предоставить финподдержку "Укрэнерго" для частичного покрытия дефицита средств компании

НБУ ожидает в 2020г дефицита сводного платежного баланса Украины $1,1 млрд и роста международных резервов до $27,2 млрд

НБУ будет готов принимать в залог корпоративные облигации с госгарантиями и муниципальные облигации

НБУ планирует первый аукцион по долгосрочному рефинансированию в первой половине мая - глава Нацбанка

Нацбанк ухудшил прогноз инфляции в Украине в 2020г до 6%

Нацбанк прогнозирует спад ВВП Украины в 2020г на 5% с отскоком на 4,3% в 2021г

НБУ понизил учетную ставку с 10% до 8%

Налоговый индекс Украины за полгода остался почти без изменений - ЕБА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА