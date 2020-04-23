Платежная система NovaPay получила сертификат международного стандарта безопасности PCI DSS

Платежная система NovaPay (входит в ГК "Нова Пошта") получила сертификат о соответствии международному стандарту безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS Payment Card Industry Data Security Standard), разработанному международными платежными системами, в том числе Visa и MasterCard.

Как отмечается в сообщении пресс-службы "Нова Пошта", сертификация позволяет компании работать с банками напрямую, исключая переход плательщика на сайт третьей стороны.

"Этот сертификат подтверждает, что наша компания соответствует требованиям IT-безопасности, которые позволяют хранить, обрабатывать и передавать данные. Это даст нам возможность поддерживать клиентов самостоятельно, не прибегая к помощи третьих лиц, а также быть более гибкими и быстро адаптироваться под новые вызовы рынка, на котором мы видим огромный потенциал для развития", - заявил СЕО "Пост Финанс" (разработала и развивает платежную систему NovaPay) Андрей Кривошапко.

Как сообщалось, в январе "Нова Пошта" переименовала платежную систему Forpost в NovaPay, сделав ее международной.

Согласно данным Нацбанка, участником платежной системы NovaPay также является финансовая компания "Артуа", конечным бенефициаром которой является генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала.

ООО "Пост Финанс" (разработчик NovaPay )работает на рынке Украины с 2014 года и наряду с компаниями "Нова Пошта", "НП Логистик" и "Нова Пошта Глобал" (ранее "Нова Пошта Интернешнл") входит в группу компаний "Нова Пошта".

Основанная в 2001 году ГК "Нова Пошта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании состоит из более 6 тыс. отделений по всей стране.