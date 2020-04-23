Экономика

14:17 23.04.2020

Нацбанк ухудшил прогноз инфляции в Украине в 2020г до 6%

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Нацбанк ухудшил прогноз инфляции в Украине в 2020г до 6%

Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз инфляции в Украине в 2020 году с 4,8% до 6% и подтвердил его на уровне 5% на 2021-2022 гг.

"Инфляция умеренно ускорится в последующие месяцы и к концу 2020 года составит 6%, то есть останется в пределах целевого диапазона (5% +/- 1 процентный пункт – ИФ)", – отметил НБУ в релизе в четверг.

Регулятор указал, что меры фискальной и монетарной политик, направленные на поддержание бизнеса и населения, частично компенсируют падение потребительского спроса. Однако, по мнению Нацбанка, потребительский спрос будет оставаться подавленным еще достаточно длительное время после завершения действия карантина, и это помешает росту инфляции выше целевого уровня в текущем году.

Инфляцию также будет сдерживать снижение мировых цен на энергоносители, которое и дальше будет сказываться на стоимости топлива на внутреннем рынке, в то же время ускорение инфляции с текущих показателей произойдет, прежде всего, вследствие переноса на цены недавнего обесценивания гривны, добавил НБУ.

"В первом квартале 2021 инфляция временно выйдет за пределы целевого диапазона из-за эффекта низкой базы сравнения, но в дальнейшем замедлится до уровня среднесрочной цели в 5%, где и будет оставаться в дальнейшем. Удерживать ее на таком уровне поможет как взвешенная монетарная политика Национального банка, так и сдержанная фискальная политика после завершения пандемии и восстановления экономической активности", – отмечается в релизе.

Нацбанк напомнил, что по итогам марта инфляция в годовом измерении замедлилась до 2,3%, и по предварительным данным он-лайн мониторинга, в апреле также будет оставаться низкой.

НБУ также уточнил, что ожидает в этом году ускорения роста базового индекса цен до 6,8% (прежний прогноз – 3,5%) с 3,9% в прошлом году с последующим замедлением до 3,8% в 2021-2022 годах (прогноз сохранен).

Как сообщалось, правительство Украины на 2020 год повысило прогноз инфляции с 5,5% до 11,6%, тогда как МВФ ожидает ее на уровне 4,5% с ростом до 7,2% в следующем году.

В минувшем году инфляция в Украине снизилась до 4,1%.

Теги: #нацбанк #прогноз #инфляция
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