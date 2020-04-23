Экономика

13:54 23.04.2020

Налоговый индекс Украины за полгода остался почти без изменений - ЕБА

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Налоговый индекс Украины за полгода остался почти без изменений - ЕБА

Налоговый индекс Украины в ноябре 2019-го - марте 2020 года составил 2,95 балла из пяти максимальных, что на 0,05 балла выше по сравнению с показателем предыдущих шести месяцев, свидетельствует опрос 105 финансовых и налоговых экспертов Европейской бизнес ассоциации (ЕБА).

"Новая волна опроса за период ноябрь 2019 - март 2020 гг. продемонстрировала концептуальную неизменность настроений налоговых эксептов", - говорится в пресс-релизе ЕБА.

Хуже всего опрошенные эксперты компаний оценили качество налогового законодательства, лучше всего - ситуацию с фискальным давлением на бизнес, добавили в ассоциации.

В частности, 49% экспертов указали на отсутствие такого давления, а 11% не сталкивались с таким явлением вообще. "В предыдущей волне опроса таких было 29% и 9% соответственно", - отметили в ЕБА.

За указанный период проявления фискального давления почувствовали на себе 24% опрошенных представителей компаний, тогда как в минувшем опросе таких было 28%. Давление проявлялось через необоснованные информзапросы, "предложения" уплаты налогов авансом, несвоевременную подачу отчетности через технические сбои в работе сервера Госналоговой как причину штрафа, начисление спорных штрафов и обременительные проверки.

Количество неудовлетворенных работой налоговой сократилось с 29% в предыдущем опросе до 17% респондентов. 32% опрошенных удовлетворены работой налоговых сервисов.

"Задекларированный новой Налоговой службой переход от фискальной модели к сервисному обслуживанию дает свои первые результаты. Опрос демонстрирует существенное улучшение оценки уровня фискального давления и качества налоговых услуг экспертами ассоциации", - прокомментировала замдиректора по представительству интересов компаний-членов ЕБА Светлана Михайловская.

При этом всего 6% респондентов полагают, что текущий налоговый режим благоприятствовал развитию их бизнеса, тогда как в минувшем опросе таких было 11%. При этом 34% респондентов называют обременительной подготовку налоговой отчетности, а 11% оценивают ее положительно. По мнению экспертов, усложняют подготовку отчетности количество платежей, несовершенство электронной системы отчетности. Помимо того эта процедура требует много времени, а многие правила и разъяснения остаются непонятными.

Теги: #еба #налоговый_кодекс
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