"Сильпо" запустило доставку продуктов на дом

Сеть продуктовых супермаркетов "Сильпо", входящая в торгово-промышленную группы Fozzy Group, запускает услугу доставки продуктов на дом в 45 городах Украины, начиная с населенных пунктов со слабо развитым сервисом курьерской доставки, сообщается на сайте компании.

"С заботой о гостях мы, прежде всего, обратили внимание на те 45 городов, в которых сложно сделать заказ нужных продуктов, не выходя из дома, так как у них слабо развиты курьерские службы. Города-миллионники - Киев, Харьков или Днепр - будут включены в доставку немного позже", - цитируется в сообщении директор по маркетингу "Сильпо" Екатерина Огуряева.

Так, к доставке присоединились Бахмут, Белая Церковь, Бердянск, Борисполь, Бровары, Васильков, Вита-Поштова, Вышгород, Днепрорудное, Дрогобыч, Дружковка, Каменец-Подольский, Коростень, Костополь, Краматорск, Кременчук, Кропивницкий, Лиманка, Лисичанск, Лозовая, Луцк, Мариуполь, Мелитополь, Миргород, Мукачево, Нежин, Овидиополь, Остер, Павлоград, Радомышль, Ривное, Самбир, Северодонецк, Славутич, Софиевская Борщаговка, Стоянка, Теплодар, Тернополь, Ужгород, Фастов, Хмельник, Хмельницкий, Энергодар, Южноукраинск.

Стоимость доставки составит 50 грн. Сотрудники, собирающие заказы и курьеры обеспечены средствами индивидуальной защиты и проходят температурный контроль, говорится на сайте.

Сеть продовольственных супермаркетов "Сильпо" основана в 1998 году. По состоянию на апрель-2020 насчитывает 259 магазинов, включая четыре деликатес-маркета Le Silpo.

Fozzy Group – один из крупнейших украинских ритейлеров с около 690 торговыми точками на всей территории страны. По состоянию на 2019 год общая площадь магазинов Fozzy Group составляла более 1 млн кв. м.