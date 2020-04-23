Экономика

13:10 23.04.2020

Правительство представит на следующей неделе кредитную программу "Новые деньги" – премьер

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Правительство представит на следующей неделе кредитную программу "Новые деньги" – премьер

Правительство на следующей неделе представит новую программу льготных кредитов "Новые деньги", сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Следующий этап - это программа "Новые деньги" для тех людей, которые вернулись из-за границы, кто хочет удержать рабочие места в действующем бизнесе. Это также будет программа льготных кредитов, как и говорил президент, со ставкой до 3%. Также - отсрочка уплаты "тела" кредита и, возможно, кредитных каникул по процентам", - сказал Шмыгаль на пресс-брифинге в Закарпатье.

Он уточнил, что правительство работает над этой программой совместно с банками и будет готово презентовать ее на следующей неделе.

Премьер также напомнил, что правительство переформатировало кредитную программу "Доступные кредиты 5-7-9%" для малого и микробизнеса.

Теги: #шмыгаль #кредиты #программа #кабмин
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