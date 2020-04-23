Экономика

13:07 23.04.2020

Аэропорт "Борисполь" теряет 380 млн грн/месяц, запас прочности - один-полтора месяца

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Аэропорт "Борисполь" теряет 380 млн грн/месяц, запас прочности - один-полтора месяца

Международный аэропорт "Борисполь" (Киевская область) оценивает потери от введения карантинных мероприятий в 380 млн грн в месяц.

"Если говорить о наших финансовых резервах, ситуация неутешительная. В настоящее время у нас есть средства для работы на один-полтора месяца. Мы ведем разговоры о привлечении новых целевых кредитов от государственных банков. Ожидаем предложений и подписания соглашений о кредитах с коммерческими банками", - сказал генеральный директор международного аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он также сообщил, что потерянные доходы предприятия за время вынужденной остановки авиасообщения составляют примерно 380 млн грн в месяц.

"Борисполь" - единственный аэропорт страны, который сегодня выполняет работы по обслуживанию эвакуационных рейсов. Сегодня резервным для нас является аэропорт Львова. Мы по-прежнему работаем в круглосуточном режиме. Выполняя очень небольшое количество рейсов, мы обеспечиваем все необходимое по нормативам для работы. К примеру, одна аварийно-спасательная команда должна иметь 74 человека круглосуточно", - отметил гендиректор аэропорта.

Также, по его словам, в полном объеме работает грузовой терминал аэропорта, и нагрузка по специализированным грузовым рейсам сейчас даже выше, чем в докарантинный период, поскольку тогда часть грузов перевозилась пассажирскими самолетами.

При этом, по словам Рябикина, 70% трудового коллектива аэропорта находится в режиме вынужденного простоя и получает меньше половины того, что получали в обычное время.

"Очень надеемся, что правительство откроет программу возвратного финансирования на поддержание фонда оплаты труда, о которой мы уже многократно слышали, но еще не видели ее как таковую. Это наша надежда на то, что мы сможем и деятельность аэропорта без особых потерь восстановить, и начнем потихоньку зарабатывать сами. Но никто не может сказать когда", - подчеркнул руководитель предприятия.

Как сообщалось, аэропорт "Борисполь" ожидает убытки по итогам года и просит Министерство инфраструктуры разрешить динамично менять финплан предприятия в связи с кризисом.

В свою очередь Мининфраструктуры настаивает на необходимости пересмотреть политику дивидендов для государственных компаний в транспортной отрасли с целью поддержать компании в период кризиса.

Президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Евгений Дыхне ожидает падения авиарынка в среднем прогнозе на 30-40% вследствие пандемии коронавируса и последующего за ней экономического кризиса.

Теги: #борисполь #карантин #потери #аэропорт
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