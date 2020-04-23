Экономика

13:04 23.04.2020

"Укроборонпром" планируют трансформировать в 6 отраслевых холдингов и затем ликвидировать

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"Укроборонпром" планируют трансформировать в 6 отраслевых холдингов и затем ликвидировать

Реформа государственного концерна (ГК) "Укроборонпром" предусматривает создание шести отраслевых холдингов вокруг прогрессивных предприятий концерна по принципу отраслевой синергии компетенций и затем - ликвидацию самого госконцерна, сообщил заместитель гендиректора "Укроборонпрома", глава Офиса трансформаций концерна Роман Бондарь.

"Руководство "Укроборонпрома" убеждено, что текущая модель управления концерном должна быть изменена, поскольку она не обеспечивает эффективное управление более чем сотней разрозненных предприятий-участников", - цитирует Бондаря пресс-служба госконцерна со ссылкой на его интервью изданию "Оборонно-промышленный курьер".

По его Бондаря, в концерне готовятся к созданию шести госкорпораций: ракетостроительной, авиационной, авиаремонтной, бронетанковой, радарных и морских систем. Подготовкой их стратегий в сотрудничестве с руководителями предприятий занимаются Офис трансформаций и Стратегический комитет.

"Например, в состав бронетанкового холдинга под кодовым названием ZIMM вошли предприятия по ремонту, производители компонентов, исследователи и создатели конечного продукта. Своеобразный полный производственный цикл. Подобным образом будут созданы и другие отраслевые холдинги", - сообщил замгендиректора.

По его словам, концепция реформы состоит из двух частей: конечная целевая модель трансформации и переходная модель - то, как компания будет работать с момента принятия необходимого законодательства.

"Укроборонпром" в течение двух лет будет играть роль "центра управления полетами" для трансформаций и создания отраслевых холдингов: проведет корпоратизацию предприятий, оздоровление проблемных активов, сконцентрирует производства, реализует избыточное имущество.

В холдингах будет создана система корпоративного управления, утверждена стратегия развития, программа капитальных инвестиций, продуктовая линейка, система управления производством и стандарты отчетности.

Затем, отмечает Бондарь, роль и значение "Укроборонпрома" точно изменятся, и ключевое решение государства, которое оно должно принять, - нужна ли управляющая компания для отраслевых оборонных холдингов.

"Если нужна, то ей могут быть делегированы функции корпоративного центра с фокусом на привлечение финансирования, развитие новых видов бизнеса, контроля над реализацией стратегии, связям с госорганами и т.д. Если не нужна, то часть функций может быть передана органам власти или новому центральному органу исполнительной власти, планы создания которого существуют в государстве. Вопрос будущего "Укроборонпрома" необходимо решать после создания новых отраслевых холдингов, а не до", - считает замгендиректора госконцерна.

При этом, по его мнению, реформа невозможна без изменений законодательства: изменений в закон "Об особенностях управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе" и нового закона "О корпоратизации предприятий ОПК".

По словам Бондаря, в настоящее время проекты законов находятся на рассмотрении профильного комитета ВРУ, и реформа "Укроборонпрома" напрямую зависит от эффективности парламента.

"Без необходимых законов срок создания корпораций составит около двух с половиной лет. С принятием законов - реально справиться за шесть-девять месяцев", - отмечает он.

В то же время еще один замгендиректора концерна Мустафа Найем на своей странице в Facebook в четверг заявил: "Пора сказать об этом открыто: государственный Концерн "Укроборонпром" в нынешнем виде должен быть ликвидирован".

Как сообщалось, "Укроборонпром" в настоящее время объединяет 116 предприятий.

Теги: #реформа #укроборонпром #ликвидация
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