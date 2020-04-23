Экономика

12:20 23.04.2020

Аэропорт "Борисполь" ожидает убытки по году и просит разрешить Мининфраструктуры динамично менять финплан предприятия в связи с кризисом

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Аэропорт "Борисполь" ожидает убытки по году и просит разрешить Мининфраструктуры динамично менять финплан предприятия в связи с кризисом

Международный аэропорт "Борисполь" (Киевская область) подчеркивает необходимость срочного утверждения финансового плана и просит предоставить Министерству инфраструктуры возможность вносить изменения в финплан предприятия в течение года.

"Сейчас "Борисполю" необходимо срочное утверждение финансового плана аэропорта на 2020 год, поскольку это является условием государственных банков для получения новых кредитов и переноса сроков погашения существующих", - заявил генеральный директор международного аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он напомнил, что предприятие все еще находится на стадии обсуждения финплана с акционерами в лице государства, поскольку практически нереально посчитать финансовый план в условиях кризиса.

"Одним из наших предложений по антикризисным действиям правительства и Министерства инфраструктуры было бы делегирование последнему возможности изменения финплана в течение года, в зависимости от меняющейся ситуации. На текущий момент посчитать бюджет в условиях, когда мы не имеем вводных, не понимаем, когда начнется активная деятельность перевозчиков, в каком объеме она начнется и с какими частотами, практически невозможно", - подчеркнул Рябикин.

Он отметил, что аэропорт по итогам 2020 года ожидает убытки, однако их размер будет определен тем, когда авиакомпании начнут летать.

"Сейчас говорить о конкретных цифрах не приходится, поскольку у нас нет исходных данных для осуществления расчета. В то же время мы понимаем, что результат по году для нас будет "от плохого до ужасного", - заявил гендиректор "Борисполя".

Он отметил, что пассажирские перевозки на текущий момент практически не осуществляются, при этом в структуре доходов аэропорта прошлых лет грузовые перевозки составляли около 4%.

"И я боюсь, чтобы в этом году они не стали основной доходной статьей аэропорта. Я искренне этого боюсь, потому что даже если мы нарастим их в два раза или в три (что маловероятно), мы все равно выйдем только на 12% доходов прошлого года", - подчеркнул Рябикин.

Как сообщалось, Министерство инфраструктуры Украины настаивает на необходимости пересмотреть политику дивидендов для государственных компаний в транспортной отрасли с целью поддержать компании в период кризиса.

Президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Евгений Дыхне ожидает падения авиарынка в среднем прогнозе на 30-40% вследствие пандемии коронавируса и последующего за ней экономического кризиса.

Теги: #борисполь #кризис #финплан #аэропорт
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