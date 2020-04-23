Экономика

12:13 23.04.2020

"Метинвест" является лучшим работодателем в ГМК Украины - исследование Randstad

2 мин читать
"Метинвест" является лучшим работодателем в ГМК Украины - исследование Randstad

Горно-металлургическая группа "Метинвест", признанная самым привлекательным работодателем в отрасли металлообработки и горнодобывающей промышленности Украины, данные независимого международного исследования привлекательности бренда работодателя Randstad Employer Brand Research, Украина - 2020.
Как сообщается, в пресс-релизе компании приняли участие почти 8 тысяч граждан в возрасте от 18 до 65 лет из разных регионов Украины. В опросе приняли участие как работающие, так и находящиеся в поиске работы люди. Респонденты оценили 150 потенциальных работодателей: 75 украинских и 75 международных компаний из 13 отраслей экономики.
Это означает, что финансовая платежеспособность, надежные рабочие места, социальная ответственность, интересная работа, приятная рабочая атмосфера, баланс между работой и личной жизнью, привлекательная заработная плата и социальный статус пакет.
В исследовании приняли участие более 185 тыс. Человек. респондентов из 33 стран, которые оценили более 6 тыс. компаний. Все страны исследования проводят 75% мировой экономики.
Ежегодное глобальное исследование Randstad Исследование бренда работодателя представили компанию ANCOR и корпорация Randstad. В мире исследования проводятся в течение 20 лет, Украина присоединилась к нему в 2019 году.
Корпорация Randstad - мировой лидер в сфере кадровых решений с головным офисом в Голландии. Компания насчитывает более 4, 8 тысяч офисов в 38 странах мира.
Компания ANCOR - стратегический партнер Randstad. Компания специализируется на подборе персонала, аутсорсинге и консалтинге и включает в себя более 40 офисов в девяти странах мира, в том числе в Украине.
«Метинвест» представляет собой полностью интегрированную горнодобывающую группу компаний, управляющую активами в каждом производственном процессе: добыча угля и добыча угля и производство полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производство другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, расположенных в Украине, Европе и США.
Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,25%) и "Смарт-холдинг" (23,75%), совместно управляющие компании.
ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Теги: #работодатели #метинвест #исследование
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:25 15.04.2020
"Метинвест" отказывается от налоговых каникул ради поддержки городов присутствия на более чем 50 млн грн

"Метинвест" отказывается от налоговых каникул ради поддержки городов присутствия на более чем 50 млн грн

12:10 13.04.2020
"Метинвест" во время карантина обеспечит продуктами ветеранов производства на 1,2 млн грн

"Метинвест" во время карантина обеспечит продуктами ветеранов производства на 1,2 млн грн

23:15 10.04.2020
"Метинвест" во время карантина обеспечит продуктами ветеранов производства на 1,2 млн грн

"Метинвест" во время карантина обеспечит продуктами ветеранов производства на 1,2 млн грн

16:13 10.04.2020
Запорожские предприятия "Метинвеста" передали продуктовые наборы одиноким ветеранам

Запорожские предприятия "Метинвеста" передали продуктовые наборы одиноким ветеранам

15:43 09.04.2020
Фонд Ахметова и "Метинвест" передали Запорожской области 30 тыс. экспресс-тестов для выявления COVID-19

Фонд Ахметова и "Метинвест" передали Запорожской области 30 тыс. экспресс-тестов для выявления COVID-19

12:05 08.04.2020
Эксперты назвали неэффективной деятельность Зеленского в первом квартале 2020 года

Эксперты назвали неэффективной деятельность Зеленского в первом квартале 2020 года

23:13 07.04.2020
"Метинвест" на ММК им. Ильича начинает строительство кислородного комплекса на $78 млн

"Метинвест" на ММК им. Ильича начинает строительство кислородного комплекса на $78 млн

20:51 31.03.2020
"Метинвест" приостановил работу своих итальянских предприятий и может ограничить производство украинских заводов из-за пандемии коронавируса

"Метинвест" приостановил работу своих итальянских предприятий и может ограничить производство украинских заводов из-за пандемии коронавируса

18:03 25.03.2020
"Метинвест" заявил о принятии беспрецедентных мер по борьбе с коронавирусом

"Метинвест" заявил о принятии беспрецедентных мер по борьбе с коронавирусом

16:17 16.03.2020
Количество пользователей Facebook в Украине в 2019г выросло на 7,7%, Instagram – на 4,5%

Количество пользователей Facebook в Украине в 2019г выросло на 7,7%, Instagram – на 4,5%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укрпошта" отправила в США пассажирским самолетом МАУ груз на $1,5 млн, планирует сделать рейс регулярным

Fitch подтвердил рейтинг Украины "B" и ухудшил его прогноз с позитивного на стабильный

В Украине цена газа для населения и тепловиков в апреле снизится еще на 14,7%

Украина по итогам марта поднялась с 13-го на 12-е место по выплавке стали в рейтинге Worldsteel

Fitch прогнозирует рецессию "беспрецедентной глубины" в 2020 г при падении мирового ВВП на 3,9%

ПОСЛЕДНЕЕ

Аэропорт "Борисполь" ожидает убытки по году и просит разрешить Мининфраструктуры динамично менять финплан предприятия в связи с кризисом

Результативной поддержкой авиаотрасли станет уменьшение дивидендов до 30% минимум на 5 лет – гендиректор аэропорта "Борисполь"

"Укрпошта" отправила в США пассажирским самолетом МАУ груз на $1,5 млн, планирует сделать рейс регулярным

Отраслевые ассоциации считают необходимым снизить портовые сборы на 20%, предлагают Кабмину осуществить это в 2 этапа

Fitch подтвердил рейтинг Украины "B" и ухудшил его прогноз с позитивного на стабильный

МХП в I кв. сократил продажи курятины на 4%

Цены на нефть растут после угроз Трампа против Ирана, Brent торгуется у $21 за баррель

США изучают, не имели ли нефтетрейдеры инсайда о переговорах РФ с ОПЕК - Bloomberg

"Кернел" в IIІ кв.-2020 ФГ сократил продажи подсолнечного масла на 2% и увеличил зерна на 41%

Срок действия ПСО для населения предлагается продлить до 1 июля, для ТКЭ – на год

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА