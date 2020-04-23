"Метинвест" является лучшим работодателем в ГМК Украины - исследование Randstad

Горно-металлургическая группа "Метинвест", признанная самым привлекательным работодателем в отрасли металлообработки и горнодобывающей промышленности Украины, данные независимого международного исследования привлекательности бренда работодателя Randstad Employer Brand Research, Украина - 2020.

Как сообщается, в пресс-релизе компании приняли участие почти 8 тысяч граждан в возрасте от 18 до 65 лет из разных регионов Украины. В опросе приняли участие как работающие, так и находящиеся в поиске работы люди. Респонденты оценили 150 потенциальных работодателей: 75 украинских и 75 международных компаний из 13 отраслей экономики.

Это означает, что финансовая платежеспособность, надежные рабочие места, социальная ответственность, интересная работа, приятная рабочая атмосфера, баланс между работой и личной жизнью, привлекательная заработная плата и социальный статус пакет.

В исследовании приняли участие более 185 тыс. Человек. респондентов из 33 стран, которые оценили более 6 тыс. компаний. Все страны исследования проводят 75% мировой экономики.

Ежегодное глобальное исследование Randstad Исследование бренда работодателя представили компанию ANCOR и корпорация Randstad. В мире исследования проводятся в течение 20 лет, Украина присоединилась к нему в 2019 году.

Корпорация Randstad - мировой лидер в сфере кадровых решений с головным офисом в Голландии. Компания насчитывает более 4, 8 тысяч офисов в 38 странах мира.

Компания ANCOR - стратегический партнер Randstad. Компания специализируется на подборе персонала, аутсорсинге и консалтинге и включает в себя более 40 офисов в девяти странах мира, в том числе в Украине.

«Метинвест» представляет собой полностью интегрированную горнодобывающую группу компаний, управляющую активами в каждом производственном процессе: добыча угля и добыча угля и производство полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производство другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, расположенных в Украине, Европе и США.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,25%) и "Смарт-холдинг" (23,75%), совместно управляющие компании.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".