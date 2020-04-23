Отраслевые ассоциации считают необходимым снизить портовые сборы на 20%, предлагают Кабмину осуществить это в 2 этапа

Представители ведущих отраслей промышленности и агропромышленного комплекса с целью для решения проблемы ухудшения конкурентоспособности по сравнению с другими производителями на мировом рынке предлагают Кабинету министров Украины снизить портовые сборы в стране на 20%.

Соответствующее предложение содержится в письме отраслевиков к премьер-министру Денису Шмыгалю от 22 апреля 2020 года.

Среди подписантов письма - глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький, президент "Укрметалургпрома" Александр Каленков, президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев, президент Союза химиков Украины Алексей Голубов, глава Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса Украины Анатолий Татаринов, исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции "УкрФА" Сергей Кудрявцев, вице-президент Ассоциации предприятий стекольной промышленности "Стекло Украины" Владимир Цветов.

"Отечественные грузоотправители и грузополучатели сталкиваются с полной неконкурентоспособностью украинских портов – в первую очередь, вследствие слишком высокого уровня портовых сборов… Услуги украинских портов в два-четыре раза дороже китайских, бразильских, румынских и др. Так, стоимость судозахода судов типа handymax в порт "Пивденный" в два раза выше, чем в среднем по портам Черного моря, и почти в три-четыре выше, чем в таких портах-конкурентах, как Хей-Поинт в Австралии, Ванкувер в Канаде, Тубарао в Бразилии…", - поясняется в письме.

Отмечается, что в связи с тем, что в украинских портах уровень сборов официально установлен в долларах США, в отличие от портов других стран (Австралия, Китай и т. д.), украинский производитель получает дополнительную финансовую нагрузку.

Кроме того, подписанты отмечают, что доходы ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) от портовых сборов не направляются на развитие и модернизацию инфраструктуры.

"В 2014-2018 гг. только 23% собранных портовых сборов было использовано на инвестиции, остальное направляется на фискальные цели. 90% чистой прибыли АМПУ перечисляются в госбюджет в виде дивидендов. В течение 2014-2018 гг. более 50% собранных портовых сборов было перечислено в госбюджет в виде налога на прибыль и дивиденды", - говорится в письме.

Такая ситуация, по мнению отраслевиков, привела к негативным последствиям, в частности, вымыванию инвестиционного ресурса из экспортно-ориентировочных отраслей, ухудшению их конкурентоспособности по сравнению с другими производителями на мировом рынке.

В письме со ссылкой на оценку экспертов World Bank Group, отмечается, что потенциал снижения портовых сборов на 2017 год составлял 63%. С 1 января 2018 года произошло их снижение на 20%. Это позволило в период 2018-2019 гг. нарастить грузооборот в украинских портах в среднем на 21%, а в отдельных случаях – еще выше (в частности, в ГП "МТП Южный" – на 29%, в ГП "МТП Николаевский" – на 42%).

"Таким образом, одним из наиболее перспективных направлений решения проблем, присущих украинским морпортам, является безотлагательное снижение существующего уровня портовых сборов. Потенциал дальнейшего снижения портовых сборов остается на уровне 40%", - подчеркивается в письме.

В связи с этим подписанты предлагают:

- снизить портовые сборы в два этапа, для чего внести изменения в приказ Министерства инфраструктуры Украины от 27 декабря 2017 года №474 "О снижении ставок портовых сборов" в виде установления в п.1 коэффициентов: 0,72 с 1 июня 2020 года (снижение на 10% от текущего уровня) и 0,64 с 1 января 2021 года (снижение на 20% от текущего уровня).

- уменьшить нормы отчисления чистой прибыли АМПУ в бюджет с 90% до 30% с 1 июня 2020 года.

Предложенные меры, по мнению представителей отраслей украинской промышленности и агропромышленного комплекса, позволят улучшить условия для отечественных предприятий; уменьшат тарифный риск в условиях кризиса; обеспечат дополнительные ресурсы для модернизации и усиления конкурентоспособности украинского бизнеса; будут содействовать инвестициям в модернизацию портовой инфраструктуры на уровне 1,5 млрд грн в год; обеспечат дополнительные валютные поступления; увеличат отчисления в бюджеты всех уровней, и, как следствие, создадут условия для экономического роста страны.