Экономика

09:08 23.04.2020

Цены на нефть растут после угроз Трампа против Ирана, Brent торгуется у $21 за баррель

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Цены на нефть растут после угроз Трампа против Ирана, Brent торгуется у $21 за баррель

Цены фьючерсов на нефть продолжают рост в четверг на 4-5% после того президент США Дональд Трамп отдал распоряжение ВМС наносить удары по военным катерам Ирана, если они будут препятствовать действиям американских кораблей.

"Я проинструктировал ВМС США, чтобы они обстреливали и уничтожали любые иранские катера с вооружением, если они будут донимать наши корабли на море", - написал Трамп в Twitter.

Главный аналитик по сырьевым рынкам ING Уоррен Пэттерсон сказал FT, что опасения по поводу роста напряженности в Персидском заливе окажут, однако, лишь временную поддержку рынку, учитывая огромный избыток предложения нефти.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:15 КВ составляет $21,18 за баррель, что на 4% ($0,81) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 5,2% ($0,72) - до $14,50 за баррель.

Согласно опубликованным накануне данным, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 17 апреля, подскочили на 15 млн баррелей.

Белый дом рассматривает возможность предоставления нефтяным компаниям финансовых ресурсов в обмен на передачу доли в собственности компаний или их резервах государству, сообщил The Wall Street Journal. Однако эти предложения могут не найти поддержки у демократов в Конгрессе.

Теги: #цены #нефть
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