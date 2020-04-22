"Алло" анонсировал запуск собственной курьерской доставки товаров в городах-миллионниках

Глава совета директоров сети "Алло" Дмитрий Деревицкий сообщил о запуске собственной курьерской доставки в Днепре, с конца недели она будет расширена на другие города-миллионники.

"Мы запускаем собственную курьерскую доставку. Пилотный запуск - в Днепре. При наличии товара в магазине и размещении товара до 16 часов - наш куръер доставит товар в Днепре. С конца недели в городах-миллионниках мы расширяем эту программу", - сказал Деревицкий в ходе онлайн-дискуссии, организованной Европейской бизнес ассоциацией в среду.

Это позволит задействовать довольно большой штат, который раньше работал в оффлайн-магазинах сети, пояснил он.

"У нас сегодня продавцов больше, чем нужно для обслуживания продаж. Поэтому мы решили поддерживать онлайн-бизнес - не сокращать этих людей, а направить усилия на доставку в тех городах, где они работают", - указал он.

По словам Деревницкого, сеть также планирует запусить бесплатную дезинфекцию смартфонов в своих магазинах.

"Будем пытаться поддерживать клиентов, чтобы они могли "почистить" свой смартфон, например, пока они гуляют по магазину", - отметил глава совета директоров "Алло".

Говоря о будущем розничных продаж бытовой техники, Дмитрий Деривницкий указал на то, что за магазинами останется роль шоурумов, тогда как основная часть продаж перетечет в онлайн.

"Мы думаем, что это будет модель Apple: когда есть небольшое количество флагманских магазинов, которые служат витриной продуктов компании, тестовой зоной, "зоной опыта" - где можно все это использовать, посмотреть, как работает. Но основной упор в продажах уйдет в онлайн и колл-центры. Такое решение, вероятно, будет наиболее востребовано после окончания карантина во всем мире частично или полностью", - сказал он.

Многие ритейлеры пойдут этим путем, добавил Деревницкий.