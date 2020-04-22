Экономика

20:27 22.04.2020

В Украине цена газа для населения и тепловиков в апреле снизится еще на 14,7%

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В Украине цена газа для населения и тепловиков в апреле снизится еще на 14,7%

Цена поставки НАК "Нафтогаз Украины" природного газа для нужд населения и производителей тепла в апреле 2020 года составит 2,897 грн/куб. м (без НДС, транспортировки магистральными и распределительными газопроводами и наценки газсбытов), что на 14,7% меньше, чем в марте 2020 года (3,396 грн/куб. м).

По сравнению с январем-2020 апрельская цена снизилась на 37,7%, когда она составила 4,65 грн/куб. м (без НДС, транспортировки и наценки газсбытов).

В НАК напомнили, с января 2020 года оптовая цена на природный газ в рамках специальных обязательств рассчитывается согласно постановления Кабинета Министров №17 от 24 января 2020 года. Основным индикативом являются фактические результаты биржевых торгов, которые происходят с 1 по 22 число расчетного месяца на крупнейшем в Европе газовом хабе (ТТF).

В то же время с марта-2020 на внутреннем рынке появился новый ликвидный ценовой индикатор, после проведения ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" тендера на закупку газа на период поставки на март-декабрь 2020 года.

"В этой связи при расчете цены газа для населения на апрель "Нафтогаз", как и в марте, выбирал из двух возможных опций: рассчитанной по постановлению КМУ и средневзвешенной цены победителей по результатам торгов на поставку газа "Оператора ГТС Украины". Несмотря на рекордное удешевление энергоносителей на мировых рынках, самыми низкими оказались расчеты, привязанные к внутренним, а не внешним индикаторам", - отметили в НАК.

"Снижение цены на газ третий месяц подряд - позитивный сигнал для людей. Счета за газ в апреля должны снизится и благодаря завершению отопительного сезона, и благодаря уменьшению отпускной цены "Нафтогаза". В итоге, я надеюсь, уменьшится нагрузка на бюджеты украинских домохозяйств, которые испытывают последствия карантинных мер", - отметил глава правления НАК Андрей Коболев.

Как сообщалось, Украина взяла на себя обязательства с 1 мая 2020 года полностью либерализировать рынок поставок газа бытовым потребителям, и обеспечить условия для конкуренции в этом сегменте.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #газ #население #цена
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