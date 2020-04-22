Банкиры ожидают от НБУ снижения учетной ставки максимум на 1 п.п.

Нацбанк Украины (НБУ) на заседании 23 апреля либо продолжит цикл смягчения монетарной политики и снизит учетную ставку на 1 процентный пункт (п.п.) – до 9%, либо сохранит ее на уровне 10% ввиду возможной необходимости разворота своей политики в сторону сдерживания инфляции в будущем, считают опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" банкиры.

"Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы динамика ИПЦ будет сохраняться на уровне 2-3%, то есть ниже целевого диапазона НБУ (4-6%). Это дает основания ожидать снижения учетной ставки 23 апреля еще на 100 пунктов - до 9% годовых", – считает начальник аналитического отдела "Альфа-Банк Украина" Алексей Блинов.

По его мнению, текущие инфляционные тенденции, несмотря на временный ажиотажный спрос на некоторые виды товаров, указывают на поддержание невысокой динамики прироста индекса потребительских цен (ИПЦ). Кроме того, по мере преодоления ажиотажа карантин на его нынешней стадии скорее подавляет инфляционную активность.

Эксперт добавил, что дезинфляционной тенденции также способствует снижение мировых цен на энергоресурсы, что непосредственно влияет на такие компоненты ИПЦ, как нефтепродукты и природный газ.

Начальник отдела рыночных исследований банка "Пивденный" Сергей Дробот также полагает, что правление НБУ снизит учетную ставку на 1 п.п. – до 9% – ввиду того, что инфляция держится ниже целевого коридора регулятора, валютный рынок стабилизировался, а снижение цен на нефть продолжается.

"Ожидается, что COVID-19 негативно повлияет на доходы населения, также снизит давление на инфляцию со стороны спроса и позволит регулятору продолжать цикл смягчений", – отметил он.

Эксперт добавил, что сейчас одним из мотивов снижения также может быть поддержка деловой активности в условиях риска начала рецессии.

Представитель "Пивденного" также подчеркнул: не достижение договоренности с МВФ в ближайшее время может привести к остановке цикла смягчений монетарной политики центробанка из-за роста рисков, начиная уже со следующего заседания в июне.

Дробот полагает, что в новом макропрогнозе НБУ, который регулятор представит также 23 апреля, инфляция будет у верхней границы цели из-за снижения учетной ставки и ухудшения инфляционных ожиданий, а падение ВВП будет заложено на уровне 3-4% на фоне снижения деловой активности в Украине и в мире из-за карантина.

Исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова отметила, что на сегодня инфляция остается низкой: несмотря на оживленный рост цен на некоторые продовольственные товары, ее показатель в марте даже замедлился и составил 2,3% в годовом измерении. "Следует отметить, что специалисты НБУ уже констатируют прекращение роста цен на ряд социально значимых товаров в апреле", – добавила эксперт.

Она также полагает, что, скорее всего, Нацбанк продолжит курс на дальнейшее системное смягчение монетарной политики. "Среди прочего, это поможет восстановлению экономики после карантина, и при этом не будет угрожать макрофинансовой стабильности", – отметила исполнительный директор НАБУ.

Вместе с тем начальник отдела по работе с инвесторами банка "Кредит Днепр" Андрей Приходько считает наиболее вероятным сценарий сохранения учетной ставки на текущем уровне.

Он отметил, что, судя по публичным заявлениям, Нацбанк довольно оптимистично настроен относительно возможного дальнейшего снижения учетной ставки. Например, регулятор рекомендовал банкам не повышать депозитные ставки. При этом Приходько подчеркнул, что снижение учетной ставки на фоне высоких девальвационных рисков несет в себе значительные инвестиционные риски.

"При девальвации гривни до 30 грн/$1 до конца года инвестиции в валюту могут принести около 10% годовых. Какой смысл будет инвестировать в гривневые инструменты, если они будут приносить доходность, аналогичную с доходностью валютных инструментов? Тем более что инвестиции в валюту традиционно считаются более надежными, а в условиях кризиса как население, так и бизнес демонстрируют даже чрезмерный пессимизм", – отметил эксперт.

Приходько полагает: чем ниже будут ставки по гривневым инструментами, которые определяются, в частности, учетной ставкой НБУ, тем выше будет мотивация участников рынка покупать валюту, что, в свою очередь, окажет давление на курс нацвалюты и инфляцию.

"При этом средние ставки на вторичном рынке по гривневым ОВГЗ, которые являются эталоном безрисковых инвестиций, сейчас достигают 18-19%, хотя в начале года они были ниже 11%. То есть восприятие рынком риска инвестиций в гривневые инструменты значительно ухудшилось по сравнению с началом года", – добавил он.

По мнению эксперта, низкая учетная ставка никак не повлияет на реальный сектор, поскольку банки во время кризиса ограничили кредитование и ужесточили требования к заемщикам. При этом учетная ставка в 10% и ниже может способствовать смещению интереса банков с депозитных сертификатов НБУ на ОВГЗ - сначала на вторичном рынке, а затем на первичном, если Минфин начнет повышать ставки на первичных аукционах, полагает он.

Приходько отметил, что макропрогноз, который представит правление НБУ, спрогнозировать сложно, в частности, поскольку последний прогноз МВФ по украинской экономике существенно хуже ранее обнародованного прогноза Кабинета министров с падением ВВП на 4,8%.

"МВФ ожидает, что украинская экономика сократится на 7,7% в 2020 году с последующим восстановлением на 3,6% в 2021 году. Оценка Украины хуже, чем для соседних стран. Например, ожидается, что экономика Беларуси сократится на 6%, РФ - на 5,5%, Польши - на 4,6%, с последующим восстановлением в 2021 году на 3,5% в РФ и Беларуси, на 4,2% - в Польше", – добавил он.

Аналитик казначейства Райффайзен банка Аваль Олег Климов полагает, что текущий низкий уровень инфляции на фоне укрепления курса гривни и низких цен на нефть, а также, главное, снижение деловой активности из-за карантина создают определенные предпосылки для снижения учетной ставки НБУ с целью поддержания экономики.

Вместе с тем он отмечает, что такое решение не является однозначным, поскольку в среднесрочной перспективе ожидается ускорение инфляции и ее выход за целевые рамки, что может привести к необходимости очередного разворота монетарной политики НБУ в направлении сдерживания инфляции ближе к осени и повышения учетной ставки.

"К концу 2020 года мы ожидаем инфляцию на уровне 6,6% и падение реального ВВП на 5%. Поэтому не исключаем, что НБУ может оставить учетную ставку на прежнем уровне 10%", – резюмировал аналитик.