Раде предложат ускорить сертификацию "Укрэнерго" по модели ISO и заставить оператора поделиться доходами от продажи сечения с "зелеными" и атомщиками

Верховной Раде Украины предложат внести изменения в закон "О рынке электроэнергии", которые позволят сертифицировать оператора системы передачи (ОСП) "Укрэнерго" по модели ISO (Independent System Operator).

Зарегистрированный 21 апреля законопроект №3364 за авторством четырех депутатов от фракции "Слуга народа" предусматривает расширение ч.3 ст.32 закона, согласно которой ОСП сможет быть не только собственник системы передачи, но и субъект хозяйствования, которому переданы права на ее управление.

Авторы законопроекта напоминают, что сертификация поспособствует получению ОСП полноправного членства в ENTSO-E, получению доступа к механизмам финансирования проектов строительства межгосударственных соединений, направленных на синхронизацию ОЭС Украины с объединением европейских операторов, присоединению к механизму компенсации расходов, возникающих при трансграничной передаче э/э (ITC-механизм).

Документ также предусматривает возможность использования на протяжении 2020 года доходов "Укрэнерго" от распределения межгосударственного сечения на оплату производимой операторами ВИЭ "зеленой" электроэнергии и обеспечение текущей операционной деятельности НЭК.

В частности, "Укрэнерго" обяжут направлять 70% имеющихся по состоянию на 1 апреля у компании средств от продажи сечения ГП "Гарантированный покупатель", который первую половину из них направит НАЭК "Энергоатом", вторую половину – "зеленым" проивзодителям.

Как сообщалось, НКРЭКУ 7 октября 2019 года приняла предварительное решение о сертификации "Укрэнерго" в качестве независимого ОСП, которое предусматривало внесение изменений в закон "О рынке э/э" (в ч.3 ст. 32) для окончательной сертификации компании. Однако до настоящего времени изменения в закон не были внесены.

В феврале 2020 года решение регулятора о предварительной сертификации "Укрэнерго" не поддержал Секретариат Энергетического сообщества, указав, что компания, которая подала заявку на сертификацию, не соответствует требованиям по части владения активами. При этом Секретариат указал на необходимость внесения в украинское законодательство изменений, которые бы позволили сертифицировать оператора по модели ISO.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК находится в подчинении Министерства финансов.