Украина с начала 2019/2020 МГ экспортировала 49 млн тонн зерновых

Украина с начала 2019/2020 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 22 апреля 2020 года экспортировала 48,95 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 8,25 млн тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого МГ.

Согласно данным информационно-аналитического портала АПК Украины, к настоящему времени страна экспортировала 18,55 млн тонн пшеницы, 25,2 млн тонн кукурузы и 4,55 млн тонн ячменя.

По состоянию на 22 апреля текущего года экспортировано также 290,2 тыс. тонн муки.

Как сообщалось, Украина в 2018/2019 МГ экспортировала рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 23% выше показателя предыдущего МГ.