Экономика

10:48 22.04.2020

S&P подтвердил долгосрочный кредитный рейтинг "Кернела" на уровне "В", прогноз - "стабильный"

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S&P подтвердил долгосрочный кредитный рейтинг "Кернела" на уровне "В", прогноз - "стабильный"

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг украинского агрохолдинга "Кернел" на уровне "В", прогноз - "стабильный", а также подтвердило рейтинг "B" находящихся в обращении необеспеченных облигаций компании.

"На наш взгляд, постепенно стабилизирующиеся внутренние макроэкономические условия трансформируются в более благоприятную среду для корпоративного бизнеса в Украине. Тем не менее, в ближайшей перспективе мы видим ограниченное положительное влияние на общий кредитный профиль производителя подсолнечного масла и зерновых Kernel Holding S.A., поскольку компания имеет крупную программу капиталовложений и в январе 2022 года столкнется со значительными потребностями в рефинансировании", - отмечается в сообщении рейтингового агентства.

S&P по-прежнему прогнозирует отрицательный свободный денежный поток от операционной деятельности "Кернел" в этом году, несмотря на задержку с выполнением программы капиталовложений, и постепенную стабилизацию показателей кредитоспособности к концу финансового года, заканчивающегося 30 июня 2021 года.

"Поэтому мы подтверждаем наш долгосрочный кредитный рейтинг эмитента на уровне "B" по "Кернелу". Мы также подтверждаем наш рейтинг выпуска "B" находящихся в обращении приоритетных необеспеченных облигаций компании", - говорится в сообщении.

Как указывают в S&P, прогноз "стабильный" отражает мнение о том, что пандемия COVID-19 не повлияет на объемы экспорта Kernel, и что компания сможет стабилизировать свои кредитные показатели и рефинансировать свои еврооблигации с погашением в январе 2022 года в течение следующих 12 месяцев.

"Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах.

"Кернел" завершил 2019 ФГ (июль-2018 - июнь-2019) с чистой прибылью $179 млн, что в 3,2 раза больше, чем в 2018 ФГ. Его выручка за этот период выросла на 66% - до $3,992 млрд, EBITDA - на 55%, до $346 млн.

"Кернел" в октябре 2019 года разместил еврооблигации на $300 млн со ставкой купона 6,5% и погашением 17 октября 2024 года. В январе 2017 года "Кернел" разместил еврооблигации на $500 млн. Срок обращения дебютных еврооблигаций "Кернела" до 31 января 2022 года, ставка купона установлена на уровне 8,75% годовых.

Теги: #кернел #sp #рейтинг
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