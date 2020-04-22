Экономика

09:37 22.04.2020

Snap увеличила выручку и число подписчиков в I квартале, акции выросли на 20%

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Snap увеличила выручку и число подписчиков в I квартале, акции выросли на 20%

Компания Snap Inc. (SPB: SNAP), владелец приложения Snapchat, сообщила о превысившем ожидания росте выручки и количества подписчиков в первом квартале, что подтолкнуло ее акции вверх более чем на 20%.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток Snap в январе-марте сократился до $305,93 млн, или $0,21 в расчете на акцию, с 310,41 млн, или $0,23 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Скорректированный убыток составил $0,08 на акцию.

Выручка Snap в первом квартале подскочила на 44% и составила $462,48 млн против $320,43 млн годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистый убыток компании на уровне $0,20 в расчете на акцию при выручке в $423,7 млн. Во втором квартале аналитики ожидают чистый убыток на уровне $0,20 на акцию при выручке в $411 млн.

Количество ежедневно активных пользователей приложения Snapchat в минувшем квартале выросло на 20% - до 229 млн со 190 млн годом ранее. Это объясняется тем, что люди, которые вынуждены оставаться дома на фоне пандемии коронавируса, стали все больше использовать приложение для связи с родственниками и друзьями.

Показатель превысил ожидания аналитиков Уолл-стрит на уровне 225 млн. Snapchat рассчитывает, что число активных пользователей во втором квартале увеличится примерно на 18% в годовом выражении - до 239 млн.

"Snapchat помогает людям оставаться ближе к своим друзьям и семье, будучи разделенными физически", - заявил глава Snap Эван Шпигель.

По словам аналитиков, результаты Snap свидетельствуют о хороших позициях компании, несмотря на усиливающуюся неопределенность в мировой экономике.

Тем не менее компания не стала давать традиционный прогноз выручки и скорректированной EBITDA на второй квартал, сославшись на продолжающуюся пандемию коронавируса и быстро изменяющиеся экономические условия.

Акции Snap подорожали на 20,5% на дополнительных торгах во вторник после опубликования отчетности. С начала года капитализация компании снизилась на 23,8% и составляет сейчас около $17,7 млрд.

Теги: #snapchat #акции #snap
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