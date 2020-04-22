Экономика

09:21 22.04.2020

Неформальная встреча ОПЕК+ прошла без участия государств Аравийского полуострова

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Неформальная встреча ОПЕК+ прошла без участия государств Аравийского полуострова

Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ не участвовали в неофициальной видеоконференции во вторник для обсуждения ситуации на рынке нефти, сообщили арабские СМИ.

В совещании приняли участие члены ОПЕК - Алжир, Нигерия, Венесуэла, Ирак и Ангола, а также не входящие в картель Казахстан и Азербайджан.

Участники совещания, сообщают СМИ, обсудили вопрос о немедленном сокращении добычи нефти, не дожидаясь 1 мая. О конкретных договорённостях не сообщается.

Ранее ОПЕК на своей странице в Twitter сообщил, что несколько министров стран ОПЕК+ провели неофициальную видеоконференцию для обсуждения "нынешней драматической ситуации на рынке нефти".

Инициатором такой неформальной встречи выступил министр энергетики Алжира и президент конференции ОПЕК Мохамед Аркаб. Министры призвали Аркаба продолжать проводить такие консультации по ситуации на рынке на регулярной основе.

Кроме того, министры стран ОПЕК+ высоко оценили решение по корректировке добычи, принятое 12 апреля, и подтвердили свою приверженность взятым на себя обязательствам.

Страны ОПЕК+ 15 апреля договорились с 1 мая снизить нефтедобычу и призвать основных производителей, не входящих в альянс, обеспечить соразмерный и своевременный вклад в усилия, нацеленные на стабилизацию нефтяного рынка. База отсчета квот по снижению - октябрь 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии для которых она составит 11 млн б/с. Так, в мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ от этого уровня составит 9,7 млн б/с (на 23%), с июля до конца 2020 года - 7,7 млн б/с (на 18%), далее, до мая 2022 года - 5,7 млн б/с (на 14%).

Теги: #встреча #опек #нефть
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