Передача ГПЗКУ, "Артемсоли" и "Хлеба Украины" ФГИ задерживается – глава Фонда

Практическая реализация принятого в этом году решения правительства о передаче Фонду государственного имущества (ФГИ) Украины ряда объектов большой приватизации, в том числе "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины" (ГПЗКУ), "Артемсоли" и ГАК "Хлеб Украины", задерживается из-за неподписанного распоряжения правительства, сообщил глава Фонда Дмитрий Сенниченко.

"Они "зависли" между "там и здесь": ГПЗКУ, "Коневодство Украины", "Артемсоль", "Хлеб Украины" - вроде решение и принято, но фактически оно не подписано, поэтому предприятия нам не передали", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Комментируя претензию депутата Алексея Гончаренко (фракция "Европейская солидарность") о якобы начатой скрытой подготовке "Артемсоль" к приватизации, Сенниченко указал, что решение о приватизации этого предприятия приняло предыдущее правительство (под руководством Алексея Гончарука – ИФ), а не Фонд.

"У Фонда есть месяц для того, чтобы направить соответствующие письма в соответствии с прописанными в законе требованиями. Пока это предприятие нам не передано в управление. Новое правительство должно определиться: или оно продолжит приватизацию, или нет. Но мы, как добросовестные государственные служащие, руководствуются исключительно законом, должны выполнять свои обязанности и отправлять письма. Например, просим предоставить представителей в конкурсную комиссию", – пояснил глава Фонда.

Сенниченко отметил, что в этих условиях ФГИ концентрируется на том, чтобы готовить к приватизации те компании, которые уже переданы Фонду.

Он указал, что объектов большой приватизации в Фонде всего 23 (со стоимостью по балансу более 250 млн грн), тогда как в целом правительство в рамках политики приватизации, определенной президентом и Верховной Радой, передало ведомству в прошлом году 530 предприятий и в этом году приняло решение о передаче еще около 400.

"За 15 лет ФГИ было передано 93 предприятия, а за последние четыре месяца - около 500, при той же штатной численности и способности", – подчеркнул Сенниченко.

По его словам, во многих случаях Фонд получает только название предприятия с кодом ЕГРПОУ, даже без телефона директора.

Глава ФГИ пояснил, что очень большая работа заключается в том, чтобы найти руководителей предприятий, договориться с ними, чтобы они сделали инвентаризацию, описали активы, пассивы, судебные дела.

"Титаническая работа должна быть проведена с регистрацией прав собственности, поскольку в государстве в целом зарегистрировано 46% прав собственности на имущество. Министерства и ведомства никогда этим не занимались. И поэтому лучше, когда оно будет в одном месте, чем в более чем в 70 органах власти, но нужно время и другие ресурсы, чтобы все это привести в порядок, и уже потом выставлять на аукционы", – заявил Сенниченко.

По его словам, в связи с ограниченностью ресурсов Фонд старается привлечь техническую помощь, обращается к ЕБРР, USAID, Европейской комиссии. Он уточнил, что в государственном бюджете при плане доходов от приватизации в 12 млрд грн на расходы ФГИ было заложено 700 млн грн, из которых 200 млн грн - советникам по приватизации.

"Из остатка в 500 млн грн необходимо еще заменить ИТ-системы, которые были приобретены очень давно и из которых половина не работает. И скорректированный бюджет (в котором доходы от приватизации сокращены до 0,5 млрд грн – ИФ) еще сократил расходы Фонда почти на 300 млн с 700 млн", – добавил Сенниченко.

Как сообщалось, Кабмин под руководством Алексея Гончарука за день до его увольнения в начале марта сообщил о решении передать ФГИ 431 государственный объект, в том числе 100% акций крупных государственных предприятий, среди которых ГПЗКУ, ГАК "Хлеб Украины", АО "Первый киевский машиностроительный завод" (ранее завод "Большевик"), "Артемсоль".