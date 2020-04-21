Экономика

18:58 21.04.2020

Brent усилила падение до $19,76 за баррель, WTI теряет более 30%

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Brent усилила падение до $19,76 за баррель, WTI теряет более 30%

Июньские фьючерсы на нефть Brent и WTI усилили падение на торгах во вторник, в то время как цена майских контрактов вернулась в положительную зону.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:25 КВ во вторник составила $19,76 за баррель, что на $5,81 (22,72%) ниже уровня предыдущей сессии. В ходе торгов цена этих контрактов опускалась до $18,1 за баррель - минимума с 2002 года.

Фьючерсы на WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) упали в цене к этому времени на $6,3 (30,84%) - до $14,13 за баррель. Их стоимость опускалась в течение сессии до $11,6 за баррель, что соответствует минимумам с 1999 года, свидетельствуют данные FactSet.

Майские фьючерсы на WTI, срок действия которых истекает вместе с окончанием основной сессии на NYMEX во вторник (21:30 МСК), вышли из отрицательной зоны. Их стоимость составляет $5,09 за баррель. К окончанию торгов в понедельник цена майских контрактов рухнула до минус $37,63 за баррель.

По данным IHS Markit, объем торговли июньскими фьючерсами во вторник в пять раз выше, чем майскими.

Ограничения, вводимые правительствами государств по всему миру с целью сдерживания распространения коронавируса, нанесли тяжелый удар по спросу на нефть, в то время как соглашение государств ОПЕК+ об ограничении добычи еще не начало действовать. В этих условиях глобальные мощности для хранения нефти оказались фактически исчерпанными.

"Экстренные условия и, особенно, нехватка резервуарных мощностей сохранятся до тех пор, пока действуют ограничения, требующие социального дистанцирования в связи с пандемией COVID-19, не будут сняты, и сокращение добычи не начнет снижать огромный избыток нефти на рынке", - отмечает вице-президент IHS Markit Джим Буркхард.

"Ограничение добычи и снятие ограничений могут сократить избыток нефти на рынке на 17 млн баррелей в сутки этой весной", - считает Буркхард.

Теги: #цены #нефть
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