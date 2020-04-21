Количество зарегистрированных безработных за минувшую неделю выросло на 30 тыс. человек - Госслужба занятости Украины

Количество зарегистрированных в Украине безработных за минувшую неделю, с 13 по 17 апреля, выросло на 29,9 тыс. чел. - до 411 тыс., сообщила Государственная служба занятости в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Согласно ее данным, в целом с начала карантина (с 12 марта по 17 апреля) статус безработного получили 101,5 тыс. чел.

В среднем за день количество новых зарегистрированных безработных увеличивалось на 6 тыс. чел.