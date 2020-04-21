Экономика

17:07 21.04.2020

За год работы президент Украины инициировал ряд непопулярных решений, в то же время актуальной остается борьба с коррупцией - ЕБА

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За год работы президент Украины инициировал ряд непопулярных решений, в то же время актуальной остается борьба с коррупцией - ЕБА

Президент Владимир Зеленский за год своей работы инициировал ряд непопулярных, но важных решений, таких как открытие рынка земли или демонополизация спиртовой отрасли, однако все так же актуальной остается вопрос борьбы с коррупцией, отмечает Европейская бизнес ассоциация (ЕБА).

"Как видим, много предложений бизнеса было учтено, был качественный диалог по индустриальным вопросам, и от имени бизнеса мы искренне благодарим президента за это. Безусловно, год был непростым, и бизнес это понимает. В то же время трансформационные процессы все же стоит усиливать, чтобы достичь качественных изменений в стране", - цитирует пресс-служба исполнительного директора ЕБА Анну Деревянко.

ЕБА отмечает ряд направлений в формировании благоприятного инвестиционного климата, где бизнес дает работе президента положительную оценку. Среди них - сохранение макроэкономической стабильности путем поддержки независимости Нацбанка и низкого уровня дефицита бюджета. ЕБА также отмечает инициирование таких непопулярных решений, как демонополизация "Укрспирта" и открытие рынка земли, продолжение структурных реформ в сфере здравоохранения, в пенсионной системе и образовании.

"В-четвертых, это частичное обеспечение независимости рыночных регуляторов, начиная с Антимонопольного комитета и Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. В-пятых, продолжение работы в направлении диджитализации процессов в стране - работа по концепции "Государство в смартфоне", - добавили в ЕБА.

В то же время актуальным остается вопрос дальнейшего сотрудничества с МВФ, указала бизнес-ассоциация.

"Бизнес очень надеется, что в ближайшее время шаг со стороны Украины для этого будет сделан: мы говорим о необходимости скорейшего принятия законопроекта о невозвращении банков экс-собственникам, поскольку, особенно в ситуации с коронавирусом, откладывать решение уже нет времени", - отмечает ЕБА.

Помимо этого, по ее мнению, актуальными остаются борьба с коррупцией, надлежащая работа судебной власти и честные правила игры.

Остается важным принять современное трудовое законодательство, обеспечить разумную налоговую нагрузку, ускорить гармонизацию законодательства с нормами ЕС и ряд других открытых вопросов.

Теги: #зеленский #еба #бизнес
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