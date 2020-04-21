ФГИ заявляет об отсутствии доступа нового руководства ОГХК к официальному сайту компании и ее странице в Facebook

ФГИ заявляет об отсутствии доступа нового руководства ОГХК к официальному сайту компании и ее странице в Facebook

Киев. 21 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины заявил об отсутствии доступа нового руководства ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), в управление которого переданы Вольногорский горно-металлургический комбинат (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанский горно-обогатительный комбинат (ИГОК, Житомирская обл.), к официальному сайту компании и ее странице в Facebook.

"Вся информация о деятельности ОГХК временно будет публиковаться на официальном сайте Фонда государственного имущества Украины, поскольку доступ к сайту компании и официальной в Facebook страницы ОГХК заблокирован бывшим менеджментом", - констатируется в информации ФГИ во вторник.

В свою очередь на сайте ОГХК размещена информация, что "по указке Фонда госимущества в ОГХК исчезли сервера, печать компании. Сотрудников не допускают к работе. Недопущенные сотрудники вызвали полицию".

При этом добавляется, что обращение в полицию о краже в компании уже подготовлено юридическим отделом ОГХК.

В пресс-релизе отмечается, что пока легитимный руководитель ОГХК Михаил Макаров находится на больничном, временный его заместитель, назначенный Фондом госимущества в карантин, без конкурса, Питер Девис, он же бывший сотрудник пророссийской Glencore, полностью парализовал работу офиса компании.

"С утра 21 апреля сотрудники компании не могут попасть в офис. Там сменены замки, выставлена охрана. Работников не пускают на рабочие места. Отсутствуют доступ к серверам, печать ОГХК и журнал регистрации документов", - сообщает пресс-служба компании.

По мнению пресс-службы, недопуск сотрудников на работу нанесет ущерб бюджету страны и самой ОГХК, которую еще несколько месяцев назад собирались продать на открытом конкурсе по выгодной цене.

"В результате таких действий коллективу компании не будет начислен аванс зарплаты, не будут уплачены с него налоги, сорвется подача финансовой отчетности за первый квартал, в результате чего компании будут начислены штрафы. Срывается проведение финансового аудита ОГХК за 2019 г компанией Baker Tilly", - констатирует пресс-служба компании.

Как сообщалось, председатель ФГИ Дмитрий Сенниченко обвинил бывшего первого заместителя председателя правления ОГХК Александра Гладушко в рейдерском захвате компании из-за принятия судебного определения, которое было оспорено, а ситуация нормализована при участии сотрудников МВД.

"Была попытка рейдерского захвата стратегического государственного предприятия – ОГХК. Была попытка бывшего менеджмента восстановить контроль над предприятием. Эта попытка при участии силовых органов - МВД и других - остановлена. Менеджмент компании на месте. Компания находится под контролем государства", - сказал глава ФГИ на брифинге в минувшую пятницу.

По его словам, правоохранительные органы расследуют деятельность предыдущего менеджмента ОГХК, который обвиняется в злоупотреблении служебным положением, нанесении значительного ущерба компании и государству.

"Этот менеджмент через суды пытался восстановиться в руководстве этого стратегического госпредприятия. При этом автоматизированная система Хозяйственного суда Киева 44 раза не могла определить судью. И нашлась судья Зеленина, которая наложила абсолютно незаконное обеспечение, чтобы остановить решение ФГИ о смене менеджмента. Но Фонд сегодня активно работал, чтобы обеспечить контроль государства. Силовые ведомства работали и будут продолжать работать над теми самыми фигурантами, и возможно, что найдутся еще и новые", - констатировал Сенниченко.

Заместитель главы ФГИ Сергей Игнатовский пояснил, что бывший менеджмент ОГХК подал иск в суд (о восстановлении в должности - ИФ), и судья Хозяйственного суда Киева Зеленина своим определением приостановила приказ Фонда о смене руководства на время рассмотрения данного иска. При этом судья фактически отменила кадровое решение ФГИ.

По словам Игнатовского, несмотря на то, что подобная практика обеспечения исков, которые в том или ином порядке легализуют истцов как руководителей предприятий, давно признана незаконной, судья Зеленина все же вынесла такое определение, после чего бывший менеджмент ОГХК пришел в офис и пытался осуществлять управление компанией.

В свою очередь ФГИ принял ряд действий в ответ на попытки экс-менеджмента установить контроль над госпредприятием. В частности, опротестовано определение судьи, направлено заявление в ГБР о совершении преступления судьей, направлено заявление в Высший совет правосудия относительно нарушения судьей процессуальных норм и судейской этики. ФГИ также обратился в Офис противодействия рейдерству при Минюсте, было объявлено о намерении подать заявление в СБУ.

В свою очередь на сайте ОГХК было обнародовано определение судьи о приостановке смены руководства ОГХК, и давалась иная трактовка произошедший 17 апреля в офисе компании событий.

Ранее ФГИ приказом от 19 февраля этого года назначил нового и.о. главы правления ОГХК Михаила Макарова, согласованного Кабмином, вместо Александра Гладушко. Затем глава Фонда Дмитрий Сенниченко представил Макарова и его советников - Татьяну Гогенко и Питера Дэвиса. По его словам, смена руководства компании - важный шаг в подготовке объекта к "большой приватизации".

Приказом от 19 марта Фонд прекратил полномочия первого заместителя главы правления ОГХК Гладушко, назначив на его место независимого финансового консультанта Питера Дэвиса, который в 1994-1998 годах работал в Glencore в Москве финансовым контроллером. В послужном списке Дэвиса работа в Киеве в Central European Media Enterprises региональным CFO в 2002-2005 годах, финансовым консультантом Scythian Limited в 2005-2013 годах и в Oriel Ventures Limited в 2016-2017 годах.

Кроме того, были прекращены полномочия заместителей предправления Татьяны Киселевой и Виктории Тищенко, членов правления Елены Прокопенко, Виктора Сивченко, Андрея Сторчака и Александра Прокопенко.

Новыми членами правления стали Натан Хазин, ранее работавший в Центре внедрения и сопровождения автоматизированных систем оперативного (боевого) управления Генштаба ВСУ, Татьяна Гогенко – бывший начальник отдела черных металлов и ферросплавов украинского представительства в Киеве компании Glencore International AG, и Юрий Кияшко, работавший финансовым директором ООО "Левада-Ойл", топ-менеджером по оптовой дистрибуции "BIOCOUNTRY" SRL (Молдова) и директором ООО "Трансконсалтинг".

В госреестре руководителем предприятия в статусе и.о. с 20 февраля этого года назначен Михаил Макаров, а также, с 8 апреля, в статусе вр.и.о. – Питер Дэвис.

ГП "Объединенная горно-химическая компания" начала фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов Вольногорского горно-металлургического комбината (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанского горно-обогатительного комбината (ИГОК, Житомирская обл.). 8 декабря 2016 года ГП было преобразовано в ПАО "ОГХК", 26 декабря 2018 года - из ПАО в ЧАО.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.

Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Ее сроки несколько раз откладывали, в последний раз – с лета этого года в связи с коронакризисом и карантином.. Готовит ОГХК к приватизации "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise. ФГИ уже сообщил об интересе к предприятию свыше 15 потенциальных покупателей.