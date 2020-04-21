Экономика

15:07 21.04.2020

Штаты США стремительно расходуют средства на выплату пособий по безработице - WSJ

2 мин читать
Штаты США стремительно расходуют средства на выплату пособий по безработице - WSJ

Власти американского штата Нью-Йорк просят у федерального правительства беспроцентный заем в размере $4 млрд на выплату пособий по безработице для тех, кто лишился заработка в связи с пандемией коронавируса.

Нью-Йорк и другие штаты США стремительно расходуют средства, выделенные на помощь миллионам человек, оставшихся без работы, следует из анализа данных министерства финансов США, проведенного The Wall Street Journal.

Почти половина штатов зафиксировала падение средств в целевых фондах на двузначный процент с конца февраля. Эти средства используются для выплаты регулярных пособий по безработице, при этом дополнительные выплаты в размере $600 для работников, которых сократили в период пандемии коронавируса, финансируются из федерального пакета стимулов.

Нью-Йорк с конца февраля до середины апреля израсходовал около половину средств целевого фонда - это один из самых высоких показателей среди штатов.

"Все пособия выплачиваются, и чтобы это продолжилось, штат обратился к правительству за получением беспроцентного кредита на сумму до $4 млрд", - сказала представитель департамента труда Нью-Йорка Деанна Коэн.

Массачусетс также израсходовал около половины имеющихся у штата средств. Третий самый высокий показатель был зафиксирован в Калифорнии - с февраля объем средств в фонде штата сократился почти на 40% и к середине апреля составил $1,9 млрд.

Калифорния планирует заимствовать средства у федерального правительства, чтобы покрыть расходы на выплату пособий по безработице, сообщили власти штата. В период с 15 марта по 11 апреля на выплату пособий ушло свыше $975 млн.

Экономисты говорят, что в ближайшие недели еще больше штатов могут потратить значительное количество средств на выплату пособий, что также заставит их обратиться за помощью к властям страны.

После глобального финансового кризиса 2008 года штаты также обращались за помощью к федеральному правительству для финансирования пособий по безработице, при этом некоторым потребовались годы, чтобы погасить долги.

Более 22 млн американцев обратились за получением пособий по безработице за месяц, завершившийся 11 апреля. Две недели назад число обратившихся за пособиями в Калифорнии составило 660 тыс. В Нью-Йорке этот показатель составлял почти 400 тыс., в Массачусетсе - 100 тыс.

Еще ни один штат не потратил все имеющиеся у него средства, однако власти штатов говорят, что уже готовятся к такой возможности.

Теги: #сша #безработица #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:12 21.04.2020
"Vodafone Украина" предоставила 63 млн грн на борьбу с COVID-19 и поддержку украинцев на карантине

"Vodafone Украина" предоставила 63 млн грн на борьбу с COVID-19 и поддержку украинцев на карантине

16:10 21.04.2020
В Ивано-Франковской области Covid-19 подтвердили у 6 священников

В Ивано-Франковской области Covid-19 подтвердили у 6 священников

15:10 21.04.2020
СБУ за период карантина раскрыла 207 распространителей фейковых сообщений о коронавирусе, начато 10 уголовных дел

СБУ за период карантина раскрыла 207 распространителей фейковых сообщений о коронавирусе, начато 10 уголовных дел

14:51 21.04.2020
Все больше украинцев надевают маски при выходе из дома и соблюдают соцдистанцию – опрос

Все больше украинцев надевают маски при выходе из дома и соблюдают соцдистанцию – опрос

14:38 21.04.2020
На совещании у Зеленского рассматривали разные возможности смягчения карантина ради психологической поддержки граждан и запуска экономики

На совещании у Зеленского рассматривали разные возможности смягчения карантина ради психологической поддержки граждан и запуска экономики

14:35 21.04.2020
Доказательств искусственного происхождения коронавируса пока нет - ВОЗ

Доказательств искусственного происхождения коронавируса пока нет - ВОЗ

14:22 21.04.2020
Продление запрета работы продовольственных рынков в Украине может привести к росту безработицы - мнение

Продление запрета работы продовольственных рынков в Украине может привести к росту безработицы - мнение

14:14 21.04.2020
Сотрудники музеев против открытия до конца карантина – обращение Ройтбурда к Степанову

Сотрудники музеев против открытия до конца карантина – обращение Ройтбурда к Степанову

14:12 21.04.2020
До пандемии 135 млн человек в мире испытывали проблемы с питанием, COVID-19 лишь усугубит ситуацию - доклад ООН

До пандемии 135 млн человек в мире испытывали проблемы с питанием, COVID-19 лишь усугубит ситуацию - доклад ООН

13:29 21.04.2020
Депутат Гончаренко: в Подольске Одесской области вспышка коронавируса, введены силы Нацгвардии

Депутат Гончаренко: в Подольске Одесской области вспышка коронавируса, введены силы Нацгвардии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

39% украинцев заявляют о появившихся финансовых трудностях, у 45% нет никаких сбережений – опрос

"Укргазвыдобування" подписало с Expert Petroleum PEC-контракт на 15 лет по увеличению добычи газа в Западной Украине

В Украине на время карантина минимальная помощь по безработице составит 1 тыс. грн – Госслужба занятости

Украинские ПХГ смогут принять на хранение около 10 млрд куб. м. газа европейских компаний – глава ОГТСУ

Цена нефти Brent опустилась ниже $20 за баррель впервые с февраля 2002г

ПОСЛЕДНЕЕ

"Богдан Моторс" победил в тендере на поставку Луцку 29 троллейбусов за средства ЕИБ

ФГИ заявляет об отсутствии доступа нового руководства ОГХК к официальному сайту компании и ее странице в Facebook

39% украинцев заявляют о появившихся финансовых трудностях, у 45% нет никаких сбережений – опрос

Острый дефицит антисептиков в Украине преодолен - "Укрспирт"

"Укргазвыдобування" подписало с Expert Petroleum PEC-контракт на 15 лет по увеличению добычи газа в Западной Украине

Мининфраструктуры Украины планирует на следующей неделе назначить эвакуационные рейсы из Израиля, США, Таиланда и ряда других стран

НБУ планирует разрешить банкам открывать счета удаленно и выпускать депозитные сертификаты в банковских металлах

В Украине на время карантина минимальная помощь по безработице составит 1 тыс. грн – Госслужба занятости

Кабмин должен пересмотреть дивидендную политику для поддержки транспортной отрасли в период кризиса - Криклий

Украинские ПХГ смогут принять на хранение около 10 млрд куб. м. газа европейских компаний – глава ОГТСУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА