Экономика

14:22 21.04.2020

Острый дефицит антисептиков в Украине преодолен - "Укрспирт"

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Острый дефицит антисептиков в Украине преодолен - "Укрспирт"

ГП "Укрспирт" заявило о преодолении острого дефицита антисептиков в Украине и отчиталось о поставках 2,6 млн литров сырья украинским производителям антисептиков, начиная со 2 апреля, сообщается на сайте госпредприятия во вторник.

"Украинские производители закупили у государственного предприятия "Укрспирт" уже 2,6 млн литров дезинфицирующего средства. И результаты этого наглядные - антисептики появились почти в каждом магазине и аптеке. Острый дефицит преодолен. Но мы не останавливаемся. Заказы от украинских производителей продолжают поступать", - цитируется и.о. директора ГП "Укрспирт" Сергей Блескун.

Как сообщалось, 30 марта Верховная Рада проголосовала за законопроект №3275, который среди прочего позволяет изготавливать дезинфицирующее средство (сырье для антисептиков) на базе заводов ГП "Укрспирт", а президент 2 апреля подписал закон.

Согласно внесенным изменениям в законодательство, "Укрспирт" может производить дезинфицирующее средство на базе своих заводов до 30 апреля этого года включительно. Поставка сырья для антисептиков с заводов осуществляется под наблюдением налоговиков. Кроме того, отменен акциз на спирт для изготовления дезинфицирующего средства.

Теги: #антисептик #укрспирт
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